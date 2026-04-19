الدوري الفرنسي: غياب سيمون عن فوز باريس إف سي على ميتز

غاب جناح منتخب نيجيريا، موسى سيمون، عن المباراة التي فاز فيها باريس إف سي على ميتز بنتيجة 3-1 في مباراة الدوري الفرنسي التي أقيمت يوم الأحد.



شارك اللاعب النيجيري الدولي في 26 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم مع نادي باريس إف سي.



تقدم فريق باريس إف سي في الدقيقة 21 عن طريق غوري قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 31 بفضل هدف رائع من كفيليتايا.

استعاد الضيوف تقدمهم إلى 2-1 في الدقيقة 61 من خلال تسديدة أوتافيو المنخفضة، مما أسكت جماهير الفريق المضيف.



حسم باريس إف سي المباراة لصالحه أمام ميتز بعد أن سجل كيبال هدفاً بقدمه اليمنى، ليحصد النقاط الثلاث كاملة.



وبهذا الفوز، ارتقى باريس إف سي إلى المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 38 نقطة، بينما بقي ميتز في قاع الدوري برصيد 15 نقطة.





