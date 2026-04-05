الدوري الفرنسي: استبدال سيمون في مباراة باريس إف سي ضد لوريان

شارك جناح منتخب نيجيريا، موسيس سيمون، في مباراة باريس إف سي ضد لوريان التي انتهت بالتعادل 1-1 في مباراة الدوري الفرنسي يوم الأحد.



سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته الرابعة والعشرين، ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم مع نادي باريس إف سي.



تم استبداله لاحقاً في الدقيقة 90 بسمير شرقي بعد أداء مثير للإعجاب.

تقدم لوريان في الدقيقة 54 بفضل هدف رائع من دينغ، مما أسعد جماهير الفريق المضيف.



لكن باريس إف سي عادل النتيجة في الدقيقة 74 عن طريق مونيتسي.



باءت جميع محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز بالفشل، حيث تقاسم لوريان وباريس إف سي النقاط.

