الدوري الفرنسي: استبدال سيمون في مباراة باريس إف سي المثيرة بخمسة أهداف للوهافر

شارك جناح منتخب نيجيريا، موسى سيمون، في مباراة مثيرة فاز فيها باريس إف سي على لو هافر بنتيجة 3-2 في مباراة الدوري الفرنسي التي أقيمت يوم الأحد.



سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته رقم 23، ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين مع نادي باريس إف سي في هذا الموسم الحالي.



تم استبداله في الدقيقة 84 بأوتافيو بعد أداء ممتاز.

اقرأ أيضا:الدوري الإيطالي: ديلي باشيرو يتألق في فوز لاتسيو على بولونيا



افتتح باريس إف سي سلسلة الأهداف في الدقيقة 29 عن طريق إيموبيلي قبل أن يوسع تقدمه في الدقيقة 33 عن طريق هدف عكسي سجله سيكو.



ومع ذلك، قلص لو هافر النتيجة إلى 2-1 في الدقيقة 61 عن طريق ندياي قبل أن يسجل غوري في الدقيقة 86 ليحافظ على تقدم أصحاب الأرض بهدفين.



سجل كيريميه هدفاً في الدقيقة 92 لصالح الضيوف ليخلق لحظة توتر لفريق باريس إف سي في الدقيقة الأخيرة.





نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet لوهافر 2.52 1xBet X تعادل 3.23 1xBet اوكسير 3.23 1xBet



