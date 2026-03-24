فريق لانس، أحد المرشحين للفوز بلقب الدوري الفرنسي، يرفض طلب باريس سان جيرمان بتأجيل مباراته ضد ليفربول.

اعترض نادي لانس يوم الاثنين على احتمال إعادة جدولة مباراته المرتقبة على صدارة الترتيب مع حامل اللقب باريس سان جيرمان.

من المقرر أن يلتقي الفريقان في 11 أبريل، لكن هذا التاريخ أصبح غير مناسب لباريس سان جيرمان بعد فوزه الساحق على تشيلسي الأسبوع الماضي ليحجز مقعدًا في ربع النهائي أمام ليفربول. ستقام هذه المباراة يومي 8 و14 أبريل، مباشرة قبل وبعد مباراة لانس المقررة.

وقد منحت الرابطة بالفعل باريس سان جيرمان، حامل لقب بطولة أوروبا، تأجيلاً واحداً لمباراة ضد نانت كانت مقررة أصلاً بين مباراتي تشيلسي.

يوم الاثنين، صرح مصدر داخل إدارة باريس سان جيرمان لوكالة فرانس برس (عبر قناة سوبر سبورتس) بأنهم طلبوا رسمياً تأجيل المباراة.

اقرأ أيضا: إنريكي: من الواضح أن باريس سان جيرمان يعاني

مساء الاثنين، رد فريق لانس، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الذي لديه مباراة مؤجلة ضد نانت، على "الزيادة الأخيرة في التعليقات العامة" ببيان خاص به.

وقال النادي: "أوضح نادي لانس لباريس سان جيرمان منذ الاستفسارات الأولى أنه لا يرغب في تغيير هذا التاريخ".

"لا يزال نادي راسينغ كلوب دي لانس ملتزماً بالنزاهة والقواعد الواضحة واحترام جميع الأطراف المعنية. هذه مبادئ بسيطة لكرة قدم فرنسية عادلة وذات سمعة طيبة."

يوم الجمعة، وبعد فوز لانس على أنجيه بنتيجة 5-1، قال المدرب بيير ساج إن النادي لم يطلب مساعدة مماثلة في وقت سابق من الموسم، وأن باريس سان جيرمان لا ينبغي أن يحتاج إليها.

وقال: "لعبنا مباراة في كأس فرنسا يوم الخميس، ثم كان علينا أن نلعب يوم الأحد ضد ميتز".

وقال: "أتفهم أن الحصول على الراحة يسمح بأداء أفضل"، لكنه أضاف أن باريس سان جيرمان "يقدم أداءً جيداً للغاية، ويتنافس على العديد من الألقاب، لذا فهم يدركون القيود".



