ليفربول "أبطال سيئون" - أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد بشدة

وصف روي كين ليفربول بأنه "بطل سيئ" وأن "هناك أموراً تحدث" في النادي.

تلقى فريق ليفربول ضربة جديدة بعد تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير المتعثر على ملعب أنفيلد.

تلقى فريق آرني سلوت هدفاً متأخراً آخر، حيث سجل ريتشارليسون هدف التعادل في الدقيقة 90.

هذا التعادل يترك ليفربول في المركز الخامس في جدول الترتيب وسط معركة لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

كان أداء فريق ليفربول في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز باهتاً، وهم متأخرون بفارق 21 نقطة عن المتصدر أرسنال.

وفي حديثه على قناة سكاي سبورتس (عبر موقع liverpoolworld.uk)، أشار قائد مانشستر يونايتد السابق كين إلى أن لاعبي ليفربول يفتقرون إلى "الرغبة ومعدل العمل" اللازمين لحسم المباريات.

لكن كين انتقد أيضاً الطريقة التي سمح بها المدرب الرئيسي آرني سلوت للفريق بالكثير من وقت الراحة بعد ضمان بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

قال كين: "بالنظر إلى أنهم كانوا أبطال الدوري في العام الماضي، وقد قلت ذلك من قبل، فإن ليفربول أبطال سيئون. لقد كانوا أبطالاً سيئين، كانوا أبطالاً سيئين قبل بضع سنوات (في موسم 2020-21).

"أن نكون متأخرين عن آرسنال بفارق 21 نقطة، يا له من تراجع! هذا أمر سيء للغاية. لذا أعتقد أن هناك مشاكل قائمة. أعتقد أن هناك مشاكل أكبر، وهناك تفاصيل يمكن إصلاحها، وبالتأكيد نتحدث عن أداء اللاعبين."

لكنني أعتقد أن هناك أموراً تحدث، لا أظن أنهم متفقون، ولا يبدو أن هناك انسجاماً بين اللاعبين. أنت تتحدث عن أنه عندما تفوز بألقاب كبيرة، يكون التحدي الأكبر أحياناً في العام التالي، فهل يمكنك إثبات ذلك؟

في العام الماضي، انتقدتُ الفريق في نهاية الموسم، إذ شعرتُ أنهم يُفرطون في الاحتفال. كانوا يحتفلون قبل أربعة أسابيع من نهاية الموسم، بعد كل مباراة في الدوري. إنه نادي ليفربول، ألا يُتوقع منكم الفوز بألقاب الدوري؟ عندما تفوزون، استمتعوا بالفوز، ولكن عليكم بذل المزيد من الجهد في الموسم التالي.

"عندما أرى هذه الفرق تفوز بالألقاب ثم تختفي لمدة عشر إلى خمس عشرة سنة، أفكر بنفس الطريقة بالنسبة لأرسنال. عندما يفوز أرسنال بالدوري هذا العام، لا تريد أن يختفي أرسنال لمدة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات قادمة."

"عليكم أن تثبتوا جدارتكم، لا تتأخروا بعشرين أو ثلاثين نقطة عن الفريق المتصدر في الموسم المقبل، عليكم المنافسة، هذا هو التحدي. عندما تستقبلون أهدافًا كهذه، كما حدث مؤخرًا مع وولفرهامبتون أو مانشستر سيتي، أنظر إلى هذه المجموعة من اللاعبين ورغبتهم، ومعدل عملهم، وما يفعلونه في التدريبات، ولا يعجبني ما أراه من هذه المجموعة من ليفربول."



