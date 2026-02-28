ليفربول يعادل إنجاز مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 5-2 على وست هام

سجل هوغو إيكيتيكي وفيرجيل فان ديك وأليكسيس ماك أليستر أهدافًا من ركلات ركنية في الشوط الأول، ليقودوا ليفربول للفوز على وست هام بنتيجة 5-2 ويعززوا آمالهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

أصبح ليفربول الآن ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ثلاثة أهداف من ركلات ركنية في الشوط الأول من المباراة، بعد مانشستر يونايتد ضد ليستر في سبتمبر 2016.

اقرأ أيضا: هيسكي يدعم ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا

سجل كودي جاكبو هدفه الأول في الدوري بعد ثماني مباريات، وهدأت الأعصاب عندما حول أكسل ديساسي عرضية جيريمي فريمبونج إلى هدف بعد أن جعل توماس سوتشيك وتاتي كاستيلانوس الأمور أقل راحة بعض الشيء.

تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بعد أن قلص فارق الأهداف إلى هدف واحد، بينما أحدث ثغرة في انتعاش وست هام الأخير بعد حصوله على 11 نقطة من أصل 18.

في مطلع العام، كان فريق آرني سلوت يمتلك أسوأ سجل من حيث توازن الكرات الثابتة - الفرق بين عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة - مما أدى إلى إقالة المدرب آرون بريغز.

منذ يوم رأس السنة الجديدة، سجلوا تسعة أهداف واستقبلوا ثلاثة، وهو أفضل أداء لأي فريق من فرق الدرجة الأولى في تلك الفترة.

وفي مباريات أخرى، فاز برينتفورد على بيرنلي بنتيجة 4-3 بينما تغلب إيفرتون على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 في ملعب سانت جيمس بارك.



