ليفربول ينضم إلى مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

أفادت شبكة talkSPORT أن نادي ليفربول هو أحدث نادٍ يُبدي اهتماماً بلاعب خط وسط كريستال بالاس، آدم وارتون.

من المتوقع أن يغادر وارتون نادي كريستال بالاس في نهاية الموسم، حيث يطالب النادي الواقع جنوب لندن بمبلغ لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني مقابل لاعب خط الوسط النجم.

يستكشف ليفربول خياراته في خط الوسط مع احتمال رحيل كورتيس جونز.

ارتبط اسم النجم المحلي بالانتقال إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وقد يعود متصدر الدوري الإيطالي لضم اللاعب الدولي الإنجليزي هذا الصيف.

كما أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أليكسيس ماك أليستر، الذي لم يتبق له سوى عامين في عقده الحالي.



كان الفائز بكأس العالم الأرجنتيني عنصراً أساسياً في فريق ليفربول الفائز باللقب في الموسم الماضي، إلا أن مستواه تراجع بشكل كبير مع استمرار الشائعات حول انتقاله إلى ريال مدريد.

شكّل كل من ريان غرافينبيرش ودومينيك سوبوسلاي الركيزتين الأساسيتين للمدرب آرني سلوت هذا الموسم، حيث كُلّف كل من المدير الرياضي ريتشارد هيوز ورئيس قسم كرة القدم في مجموعة فينسنت شوماخر مايكل إدواردز بمهمة تطوير خط وسط فريق الريدز.

تتطابق سمات وارتون بشكل كبير مع أوجه القصور الحالية في خط وسط ليفربول.

بفضل قوته في الاستحواذ وقدرته على التحكم في مجريات اللعب بهدوء، يوفر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا الدعم المثالي لاحتياجات سلوت.

لكن أولاً، يجب على فريق ليفربول إقصاء مانشستر يونايتد من سباق التعاقد مع وارتون.

يخوض مانشستر يونايتد عملية إعادة بناء خط الوسط هذا الصيف بعد رحيل كاسيميرو في نهاية الموسم.

ولا يزال مستقبل القائد برونو فرنانديز غامضاً مع تبقي 14 شهراً فقط على عقده الحالي في أولد ترافورد.



