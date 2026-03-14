ليفربول ضد توتنهام: الريدز يسعون للعودة إلى أنفيلد بينما يواجه توتنهام المتعثر اختبارًا صعبًا آخر

من المقرر أن يستضيف ليفربول فريق توتنهام هوتسبير في مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.

يسعى فريق ليفربول للتعافي من خيبة الأمل التي تعرض لها في منتصف الأسبوع، وزيادة معاناة فريق توتنهام بقيادة إيغور تيودور.

أداء الفرق ونتائجها الأخيرة

ليفربول

لم يكن أداء ليفربول متسقاً على الإطلاق منذ بداية الموسم. الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26 لم يظهروا أي علامة على الثبات في المباريات الأخيرة.

زار ليفربول ملعب مولينيو مرتين خلال أربعة أيام لمواجهة وولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت مباراة الدوري بخسارة ليفربول 2-1. وفي مباراة الكأس، حقق فريق المدرب آرني سلوت فوزًا ساحقًا 3-1 بفضل أهداف أندي روبرتسون ومحمد صلاح وكورتيس جونز، ليضمن بذلك تأهله إلى ربع النهائي حيث سيواجه ليفربول على ملعب الاتحاد.

ثم أعقب ليفربول فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي بخسارة 1-0 أمام غلطة سراي في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

يأمل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في تجاوز هذه الهزيمة عندما يستضيفون أحد أضعف فرق توتنهام في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام

منذ تعيين إيغور تيودور مدرباً مؤقتاً، خسر توتنهام جميع المباريات الأربع التي أشرف عليها، حيث سجل خمسة أهداف واستقبل 14 هدفاً، ليجد نفسه على بعد نقطة واحدة فقط فوق منطقة الهبوط.

خسر اللاعب الكرواتي بنتيجة 4-1 أمام منافسه في ديربي شمال لندن، أرسنال، في أول مباراة له قبل أن يتبع ذلك هزيمة أخرى في الديربي أمام فولهام.

خسر فريق ليليوايتس على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1 قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في أوروبا يوم الثلاثاء.

إنهم الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري منذ بداية العام.

سيأمل تيودور في تغيير مجرى الأمور وتحقيق فوزه الأول عندما يزور فريقه فريق ليفربول الذي يفتقر إلى الثقة.

إحصائيات المواجهات المباشرة

التقى ليفربول وتوتنهام في 186 مناسبة، وسجل الريدز أكبر عدد من الانتصارات - 92 مقابل 50 لتوتنهام، بينما انتهت 44 مباراة بالتعادل.

هيمن فريق ميرسيسايد العملاق على توتنهام في المواجهات الأخيرة حيث فاز توتنهام في مباراتين فقط من آخر 19 مباراة له ضد الريدز.

تُعتبر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير المباراة الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بلغ مجموع الأهداف 209 أهداف. سجل ليفربول 127 هدفاً منها، ولم يتفوق عليه في عدد الأهداف المسجلة ضد خصم محدد في البطولة سوى توتنهام هوتسبير، بطل الدوري 20 مرة (131 هدفاً ضد نيوكاسل).

تحليل اللاعبين الرئيسيين

ليفربول

دومينيك سزوبزلاي

على الرغم من خيبات الأمل الكثيرة، فقد برز سوبوسلاي كلاعب ليفربول المفضل هذا الموسم.

سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا 10 أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة لفريق الريدز في جميع المسابقات، بينما تم توظيفه في عدة مراكز على أرض الملعب.

ويتميز قائد المنتخب المجري بضغطه المتواصل وتسديداته القوية من مسافات بعيدة وحركته الديناميكية بعيداً عن الكرة.

هوغو إيكيتيك

كما كان إيكيتيكي بمثابة بصيص أمل لليفربول منذ انتقاله من ألمانيا إلى إنجلترا.

سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً 16 هدفاً وقدم ست تمريرات حاسمة لفريق سلوت.

كما كان لتحركات اللاعب الدولي الفرنسي بدون كرة، وقدرته على الربط بين الخطوط، وإمكانية التراجع إلى الخلف دور فعال بالنسبة لليفربول هذا الموسم.

توتنهام

دومينيك سولانك

شكّل سولانكي إضافةً مميزةً لتوتنهام بعد عودته من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. وقد سجّل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ستة أهداف منذ عودته.

سولانكي مهاجم مركزي يضغط بقوة، ويجمع بين الحضور البدني والمهارة الفنية، ويتفوق في الاحتفاظ بالكرة، والتحرك الذكي مع عين ثاقبة على المرمى.

ميكي فان دي فين

فان دي فين لاعب قدم أداءً جيداً مع توتنهام هذا الموسم.

يُعد اللاعب الدولي الهولندي حاليًا ثاني أفضل هداف في الفريق برصيد سبعة أهداف.

يُعرف قلب الدفاع بسرعته الاستثنائية، وهدوئه عند التعامل مع الكرة، وحضوره البدني القوي.

أخبار الفريق

ليفربول

غاب أليسون بيكر عن رحلة دوري أبطال أوروبا إلى إسطنبول بسبب إصابة طفيفة في التدريبات، وكشف سلوت أن حارس المرمى البرازيلي سيعود إلى التشكيلة في هذه المباراة.

كما غاب فيديريكو كييزا عن مباراة منتصف الأسبوع بسبب المرض، ومن المرجح أن يعود إلى التشكيلة.

لا يزال كل من كونور برادلي، وألكسندر إيزاك، وجيوفاني ليوني، وواتارو إندو خارج التشكيلة.

توتنهام

لا يزال توتنهام يعاني من قائمة طويلة من الإصابات. ومن بين اللاعبين الذين يعانون من إصابات طويلة الأمد: ويلسون أودوبيرت، وديان كولوسيفسكي، وجيمس ماديسون، ولوكاس بيرغفال، ومحمد قدوس.

على الرغم من أن ديستني أودوجي قد يكون على وشك العودة للعب مرة أخرى، إلا أنه على الأرجح لن يكون لائقًا بما يكفي لهذه المباراة.

لا يزال بن ديفيز ورودريغو بنتانكور غائبين، وميكي فان دي فين موقوف. وكان المدافع الهولندي قد طُرد في المباراة التي خسرها فريقه أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1.

كريستيان روميرو متاح للمشاركة بعد انتهاء إيقافه من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مشاركته محل شك بسبب الإصابة. وقد اصطدم قلب الدفاع مع جواو بالينيا خلال مباراة الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.

التشكيلات الأساسية المحتملة

ليفربول (4-2-3-1):

أليسون. فريمبونج، كوناتي، فان ديك، كيركيز؛ ماك أليستر، جرافنبرتش؛ زوبوسزلاي، فيرتز جاكبو؛ ايكيتيكي

توتنهام (3-4-3):

فيكاريو؛ دانسو، روميرو، دراجوسين؛ بورو، غالاغر، سار، سبنس؛ كولو مواني، سولانكي، سيمونز

بواسطة حبيب كورانجا



