لوفتوس-تشيك يفقد عدة أسنان ويتعرض لكسر في الفك بعد اصطدام خلال مباراة في الدوري الإيطالي

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن روبن لوفتوس-تشيك قد كسر صمته بشأن إصابة مروعة أدت إلى كسر فكه وفقدانه لعدة أسنان أثناء لعبه مع نادي إيه سي ميلان.

تم نقل لاعب خط الوسط إلى المستشفى يوم الأحد بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، مما استدعى وضعه في دعامة للرقبة وعلى نقالة بعد أن ترك في حالة فوضى دموية إثر تدخل من حارس المرمى المنافس إدواردو.

تعرض لاعب تشيلسي السابق، البالغ من العمر 30 عامًا، لتحدٍ على الكرة مع حارس مرمى بارما خلال هزيمة فريقه 1-0 في الدوري الإيطالي، وسقط على الأرض بينما هرع زملاؤه للاطمئنان عليه.

بعد فترة طويلة من اللعب شهدت فحص النجم على أرض الملعب، تم وضعه في النهاية على نقالة ونقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

أُفيد بأن لوفتوس-تشيك قد تعرض لكسر في فكه، وسيغيب عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة. كما قيل إن عدداً من أسنانه قد تكسرت، وسيبدأ الآن فترة نقاهة.

بعد ساعات من الحادث، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد كانت ضربة قاسية، لكن الأسوأ قد ولى. أتقدم بجزيل الشكر لجميع الطاقم الطبي الذي دعمني خلال الساعات الماضية باحترافية وعناية فائقة."

شكر خاص لجميع المعجبين على رسائل الحب والدعم التي لا تعد ولا تحصى: لقد قرأتها، وشعرت بها، وقد منحتني قوة لا تصدق.

شكراً لزملائي في الفريق: نحن فريق واحد، نحن عائلة واحدة. الآن، نمضي قدماً نحو أهدافنا، أقوياء ومتحدين. معاً.

كما شارك صوراً لما يبدو أنها صور قبل وبعد الجراحة - إحداها تظهر عدداً من أسنانه مفقودة، والأخرى تظهر المشكلة بعد إصلاحها.

وقع الحادث بعد وقت قصير من انطلاق المباراة، حيث تم استبدال لاعب خط الوسط بعد 11 دقيقة من اللعب.

ومما زاد الطين بلة، أن فريقه خسر المباراة، حيث سجل ماريانو ترويلو الهدف الحاسم قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.



