    لوكمان يتوقع أن يكون نهائي كأس الملك صعبًا

    ريال بيتيس بالومبي ضد أتلتيكو مدريد - كأس الملك أديمولا لوكمان من أتلتيكو مدريد يحتفل بهدف خلال مباراة كأس الملك - ربع النهائي بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، إسبانيا، في 5 فبراير 2025.

    اعترف أديمولا لوكمان بأن أتلتيكو مدريد يواجه تحديًا قويًا أمام ريال سوسيداد في نهائي كأس الملك.

    يسعى الفريق الأحمر والأبيض للفوز بلقبه الحادي عشر في كأس الملك، حيث يستعد لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب لا كارتوخا مساء السبت.

    كان آخر فوز لأتلتيكو باللقب في موسم 2012/13، عندما تغلب على غريمه ريال مدريد في المباراة النهائية.

    سيقود المدرب دييغو سيميوني فريقه إلى المباراة بمعنويات عالية بعد فوزهم في منتصف الأسبوع على برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

    لم يخسر أتلتيكو في آخر 10 مواجهات له مع ريال سوسيداد، لكن لوكمان يصر على أن هذا السجل لا يهم كثيراً قبل مباراة بهذه الأهمية.

    "ستكون مباراة صعبة للغاية، لكننا نعتقد أن لدينا فرصة قوية للفوز بكأس مهمة للنادي"، هكذا صرّح لوكمان. ESPN.

    "الأهمية هائلة بالنسبة للاعبين وكمجموعة."

    "لقد استعدينا بأفضل طريقة وسنكون جاهزين لذلك."

    سجل لوكمان هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات مع أتلتيكو في البطولة.

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

