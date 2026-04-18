لوكمان يتوقع أن يكون نهائي كأس الملك صعبًا

اعترف أديمولا لوكمان بأن أتلتيكو مدريد يواجه تحديًا قويًا أمام ريال سوسيداد في نهائي كأس الملك.

يسعى الفريق الأحمر والأبيض للفوز بلقبه الحادي عشر في كأس الملك، حيث يستعد لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب لا كارتوخا مساء السبت.

كان آخر فوز لأتلتيكو باللقب في موسم 2012/13، عندما تغلب على غريمه ريال مدريد في المباراة النهائية.

سيقود المدرب دييغو سيميوني فريقه إلى المباراة بمعنويات عالية بعد فوزهم في منتصف الأسبوع على برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

لم يخسر أتلتيكو في آخر 10 مواجهات له مع ريال سوسيداد، لكن لوكمان يصر على أن هذا السجل لا يهم كثيراً قبل مباراة بهذه الأهمية.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ريال مدريد 1.31 1xbet X تعادل 6.09 1xbet ديبورتيفو آلفيس 11.4 1xbet

"ستكون مباراة صعبة للغاية، لكننا نعتقد أن لدينا فرصة قوية للفوز بكأس مهمة للنادي"، هكذا صرّح لوكمان. ESPN.

"الأهمية هائلة بالنسبة للاعبين وكمجموعة."

"لقد استعدينا بأفضل طريقة وسنكون جاهزين لذلك."

سجل لوكمان هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات مع أتلتيكو في البطولة.

بقلم أديبوي أموسو



