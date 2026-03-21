لوكمان يحظى بإشادة واسعة لبدايته الرائعة مع أتلتيكو مدريد

أشاد لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد السابق راؤول غارسيا بأديمولا لوكمان لبدايته الرائعة في النادي.

انضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى فريق لوس كولتشونيروس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

سرعان ما أثبت اللاعب النيجيري الدولي نفسه كلاعب أساسي في فريق دييغو سيميوني.

سجل هذا الجناح الماهر أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة مع أتلتيكو مدريد.

غارسيا يشيد بلوكمان

وصف غارسيا لوكمان بأنه "لاعب من الطراز العالمي".

"لقد بدأ الأمور بداية جيدة"، هكذا نقلت عنه تصريحات لاعب خط وسط أتلتيك بلباو السابق. يوروبا برس.

"إن تحقيق بداية جيدة كهذه ليس بالأمر السهل، وقد فعل ذلك بشكل رائع. بالنسبة لي، هو لاعب من الطراز العالمي، ولا أستغرب مدى جودته"، هكذا علّق راؤول غارسيا على أديمولا لوكمان.

بقلم أديبوي أموسو



