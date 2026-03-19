لوكمان: أتلتيكو مدريد يستمتع بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أفاد أديمولا لوكمان أن أتلتيكو مدريد يمكنه أن يكون سعيدًا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقًا للتقارير.

خسر أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 أمام فريق إيغور تودور في ملعب توتنهام هوتسبير مساء الأربعاء.

لكن هذا الفوز لم يكن كافياً لتوتنهام حيث وصل رجال دييغو سيميوني إلى ربع النهائي بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

لوكمان يُعطي أتلتيكو علامة إعجاب

أقر لوكمان بأن فوز أتلتيكو الكبير في مباراة الذهاب لعب دوراً رئيسياً في تأهلهم إلى الدور التالي.

"نحن سعداء للغاية بالتأهل إلى الدور التالي. كل مباراة صعبة، والجميع يعرف مستوى المنافسة في هذه البطولة"، قال لوكمان بعد المباراة.

"الأهداف الخمسة التي سجلناها في مباراة الذهاب أوصلتنا إلى التأهل، وهناك جوانب إيجابية يمكننا الاستفادة منها الليلة، لذا سننتقل إلى الدور التالي."

سجل توتنهام الهدف الأول، وكان من السهل أن ننهار، لكننا تحلينا بالعقلية اللازمة لنبقى هادئين، ونحافظ على أجواء المباراة، ونخلق الفرص. كان من الرائع العودة إلى لندن، فهي موطني.

ستكون مباراة برشلونة مباراةً استثنائيةً للغاية ضد خصمٍ قويّ آخر. علينا أن نكون مستعدين لها وسنستعد بالطريقة الصحيحة. فلنتعامل معها كما هي.

بقلم أديبوي أموسو





