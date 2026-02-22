لوكمان يعادل إنجاز لويس سواريز لأتلتيكو مدريد في الفوز 4-2 على إسبانيول

عادل أديمولا لوكمان إنجاز أسطورة أوروغواي لويس سواريز في أتلتيكو مدريد، بعد أن سجل نجم النسور الخضراء هدفاً في فوز فريقه 4-2 على إسبانيول في مباراة الدوري الإسباني يوم السبت.

واصل لوكمان مساهماته التهديفية الرائعة مع أتلتيكو مدريد حيث افتتح رصيده التهديفي في الدوري الإسباني الممتاز.

سجل نجم أتالانتا السابق هدفه في الدقيقة 58، بعد أن كان الأسرع رد فعل على تمريرة من ركلة ركنية، حيث وجه الكرة إلى الشباك ليضع أتلتيكو في المقدمة بنتيجة 3-1.

والآن، وفقًا لـ OptaJose، كان هدف لوكمان هو مساهمته السادسة في الأهداف مع نادي مدريد، ولم يحظ أي لاعب آخر باستثناء سواريز بمثل هذه البداية الغزيرة لمسيرته مع النادي.

منذ انضمامه إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية، سجل لوكمان الآن في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الملك ضد برشلونة، سجل لوكمان هدفاً وقدم تمريرة حاسمة ليساعد فريقه على تحقيق الفوز بنتيجة 4-0.



