سيسعى أديمولا لوكمان للفوز بأول لقب كبير له مع أتلتيكو مدريد عندما يواجه الفريق الأحمر والأبيض ريال سوسيداد في نهائي كأس الملك 2026 على ملعب لا كارتوخا يوم السبت (اليوم).
أثبت لوكمان نفسه كلاعب أساسي في ملعب متروبوليتانو بعد انضمامه من نادي أتالانتا الإيطالي في يناير.
لعب اللاعب الدولي النيجيري دوراً محورياً في مسيرة أتلتيكو مدريد إلى النهائي بتسجيله أهدافاً مهمة وصناعته للأهداف ضد ريال بيتيس وبرشلونة.
سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هدفًا في أول مباراة له ضد ريال بيتيس، حيث سحق كولتشونيروس خصمه بنتيجة 5-0.
كما سجل لوكمان هدفاً في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بنتيجة 4-0 على أرضه.
سجل هذا الجناح الماهر هدفين وصنع هدفين في ثلاث مباريات فقط في البطولة.
سجل نجم ليستر سيتي السابق ستة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 17 مباراة في جميع المسابقات مع فريق دييغو سيميوني.
فاز أتلتيكو مدريد بكأس الملك 10 مرات وكان آخر فوز له في موسم 2012-2013، وحلّ وصيفاً في تسع مناسبات أخرى.
أما ريال سوسيداد، فقد فاز بالبطولة ثلاث مرات وسيسعى لتحقيق لقبه الرابع.
بقلم أديبوي أموسو
فليصرخ أحدهم: نعمة!
أحيانًا لا يكون الأمر متعلقًا بكل تلك الألعاب الكروية التي يلعبونها...
انظروا إلى لوكمان الذي وصل لتوه إلى إسبانيا (فبراير من هذا العام) ولم يمضِ هناك ثلاثة أشهر، إنه يريد أن يفوز بكأس ملك إسبانيا، وبإذن الله قريباً جداً بدوري أبطال أوروبا...
لكن لاعب تولوتولو الآخر كان مع فريقه جالا طوال هذا الموسم (منذ أغسطس)، لكنه طُرد بشكل مخزٍ من دوري الأبطال، ويكاد يفقد لقب دوري تولوتولو لصالح أونواتشو (يحتلون الصدارة بنقطة واحدة فقط)...
وأدعو الله أن يفوز أونواتشو...
إنه يستحق ذلك حقاً...