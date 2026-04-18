لوكمان يتطلع إلى لقب أتلتيكو الأول في نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد

سيسعى أديمولا لوكمان للفوز بأول لقب كبير له مع أتلتيكو مدريد عندما يواجه الفريق الأحمر والأبيض ريال سوسيداد في نهائي كأس الملك 2026 على ملعب لا كارتوخا يوم السبت (اليوم).

أثبت لوكمان نفسه كلاعب أساسي في ملعب متروبوليتانو بعد انضمامه من نادي أتالانتا الإيطالي في يناير.

لعب اللاعب الدولي النيجيري دوراً محورياً في مسيرة أتلتيكو مدريد إلى النهائي بتسجيله أهدافاً مهمة وصناعته للأهداف ضد ريال بيتيس وبرشلونة.

سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هدفًا في أول مباراة له ضد ريال بيتيس، حيث سحق كولتشونيروس خصمه بنتيجة 5-0.

كما سجل لوكمان هدفاً في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بنتيجة 4-0 على أرضه.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet AS روما 2.552 1xbet X تعادل 3.435 1xbet أتالانتا قبل الميلاد 3.005 1xbet

سجل هذا الجناح الماهر هدفين وصنع هدفين في ثلاث مباريات فقط في البطولة.

سجل نجم ليستر سيتي السابق ستة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 17 مباراة في جميع المسابقات مع فريق دييغو سيميوني.

فاز أتلتيكو مدريد بكأس الملك 10 مرات وكان آخر فوز له في موسم 2012-2013، وحلّ وصيفاً في تسع مناسبات أخرى.

أما ريال سوسيداد، فقد فاز بالبطولة ثلاث مرات وسيسعى لتحقيق لقبه الرابع.



بقلم أديبوي أموسو



