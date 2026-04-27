لوكمان: أنا مستعد لمواجهة أرسنال

يقول أديمولا لوكمان، جناح أتلتيكو مدريد، إنه لائق وجاهز لمواجهة أرسنال في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

كان اللاعب الدولي النيجيري قد غاب عن آخر مباراتين لأتلتيكو بسبب إصابة في العضلة المقربة، لكنه تعافى الآن في الوقت المناسب لمواجهة أرسنال.

لوكمان جاهز لاختبارات المدفعجية

"لقد غبت عن المباريات القليلة الماضية، لكنني الآن أشعر بتحسن كبير"، هذا ما قاله لوكمان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

"أول مرة لعبت فيها ضد أرسنال كانت عندما كنت طفلاً، مع تشارلتون. ستكون مباراة الأربعاء مميزة للغاية."

الدعم المنزلي أمر بالغ الأهمية

كان لوكمان يعتقد أن دعم جماهير الفريق المضيف سيكون حاسماً ضد فريق أرسنال.

وأضاف اللاعب الدولي النيجيري: "طالما أن الجماهير معنا، فالأمر مميز. إنهم يمنحوننا الكثير من الطاقة. عندما لعبنا في برشلونة، كانت الجماهير في فندقنا منذ الساعة 11 صباحًا، وهذا الشعور لا يُضاهى".

تأثير سيميوني الكبير

كما تحدث لوكمان عن تقدمه تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني.

"لقد تطورت في كل شيء مع دييغو سيميوني، وخاصة دفاعياً. أعتقد أنني لاعب أكثر تكاملاً الآن، لكن لا يزال بإمكاني التحسن في كل جانب. من الرائع أن أحظى بثقته، فهذا يمنحني المزيد من الثقة"، هكذا صرّح.

بقلم أديبوي أموسو



