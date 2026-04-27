    لوكمان: أنا مستعد لمواجهة أرسنال

    أديبوي أموسو
    ريال بيتيس بالومبي ضد أتلتيكو مدريد - كأس الملك أديمولا لوكمان من أتلتيكو مدريد يحتفل بهدف خلال مباراة كأس الملك - ربع النهائي بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، إسبانيا، في 5 فبراير 2025. إشبيلية إسبانيا، النشرxNOTxINxFRA حقوق الطبع والنشر: xJosexLuisxContrerasx originalFilename:joseluiscontreras-realbeti260205_npHV5.jpg

    يقول أديمولا لوكمان، جناح أتلتيكو مدريد، إنه لائق وجاهز لمواجهة أرسنال في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

    كان اللاعب الدولي النيجيري قد غاب عن آخر مباراتين لأتلتيكو بسبب إصابة في العضلة المقربة، لكنه تعافى الآن في الوقت المناسب لمواجهة أرسنال.

    لوكمان جاهز لاختبارات المدفعجية

    "لقد غبت عن المباريات القليلة الماضية، لكنني الآن أشعر بتحسن كبير"، هذا ما قاله لوكمان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

    "أول مرة لعبت فيها ضد أرسنال كانت عندما كنت طفلاً، مع تشارلتون. ستكون مباراة الأربعاء مميزة للغاية."

    الدعم المنزلي أمر بالغ الأهمية

    كان لوكمان يعتقد أن دعم جماهير الفريق المضيف سيكون حاسماً ضد فريق أرسنال.

    وأضاف اللاعب الدولي النيجيري: "طالما أن الجماهير معنا، فالأمر مميز. إنهم يمنحوننا الكثير من الطاقة. عندما لعبنا في برشلونة، كانت الجماهير في فندقنا منذ الساعة 11 صباحًا، وهذا الشعور لا يُضاهى".

    تأثير سيميوني الكبير

    كما تحدث لوكمان عن تقدمه تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني.

    "لقد تطورت في كل شيء مع دييغو سيميوني، وخاصة دفاعياً. أعتقد أنني لاعب أكثر تكاملاً الآن، لكن لا يزال بإمكاني التحسن في كل جانب. من الرائع أن أحظى بثقته، فهذا يمنحني المزيد من الثقة"، هكذا صرّح.

    بقلم أديبوي أموسو


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    2 التعليقات

    1. القرد on

      نعم! لقد عاد فتىنا!!

      هذا هو الكلام الراقي والمرموق الذي نتحدث عنه...

      ليس ذلك الرجل الذي يُدعى غالا والذي خرج قبل يومين ليقول إنه مستعد لمواجهة فينيباش... ههههه...

      لا يلحق العار ببعض الناس، أقسم بذلك...

      هههههههه

      ويرجى محاولة تغطية المزيد من القصص العالمية والنخبوية بدلاً من بعض القصص المحلية حتى لا تفقدوا مكانتكم كمنصة رياضية رائدة في نيجيريا...

