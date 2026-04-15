لوكمان يصنع الفارق لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة — أوليسيه

أشاد صنداي أوليسيه، المدرب السابق لمنتخب نيجيريا، بأداء أديمولا لوكمان المتميز في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة.

سجل لوكمان الهدف الحاسم الذي ساعد فريق دييغو سيميوني على تأمين مكان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على منافسيه في الدوري الإسباني بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

سيطر أتلتيكو على المباراة بفوزه 2-0 في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو.

لكن فريق الروخيبلانكوس خسر مباراة الإياب بنتيجة 2-1 على أرضه.

اقرأ أيضا:لوكمان سعيد بفوز أتلتيكو على برشلونة

تقدم برشلونة في البداية بهدفين سجلهما لامين يامال وفيران توريس.

ومع ذلك، أثبتت اللمسة الحاسمة التي سجلها لوكمان في الدقيقة 31 بعد هجمة مرتدة سريعة أنها حاسمة في النتيجة الإجمالية.

وبذلك أصبح الجناح أول نجم نيجيري يصل إلى الدور نصف النهائي من البطولة منذ كيليتشي إيهيناتشو في عام 2016.

وفي معرض تعليقه على الأداء، وصف أوليسه لوكمان بأنه اللاعب الذي غيّر مجرى المباراة، مسلطاً الضوء على تأثيره ونضجه المتزايد.

"يا له من لاعب مؤثر! أنا سعيد للغاية من أجل لوكمان. هدفه كان حاسماً. كما أنه يُظهر نضجاً ملحوظاً للغاية"، هكذا علّق أوليسيه على حسابه في إكس.

بقلم أديبوي أموسو



