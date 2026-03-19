إغلاق القائمة
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    لوكمان يعلق على تأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

    جيمس أغبيريبي
    أبدى أديمولا لوكمان ردة فعله على تأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير.

    تأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الثمانية بعد فوزه على توتنهام بنتيجة إجمالية 7-5.

    خسر الفريق الإسباني مباراة الإياب بنتيجة 3-2، لكنه حقق فوزاً مريحاً بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

    اقرأ أيضا: توموري: من الصعب مراقبة أوسيمين ولوكمان

    لعب لوكمان دوراً رئيسياً في تأهلهم حيث صنع تمريرة حاسمة لجوليان ألفاريز ليسجل هدف التعادل 1-1 في مباراة الإياب.

    وعلق لوكمان على تأهله قائلاً على حسابه في إكس: "ربع نهائي دوري أبطال أوروبا!! 🔜 ⚪️🔴".

    المباراة التالية للوكمان وزملائه هي مباراة صعبة في ربع النهائي ضد برشلونة، الذي أقصى نيوكاسل بعد فوزه 7-2 في ملعب كامب نو في مباراة الذهاب التي أقيمت أيضاً يوم الأربعاء.


    سهم.
    جيمس أغبيريبي

    جيمس صانع محتوى رياضي ومحلل رياضي. كما غطى مباريات دولية لمنتخبي نيجيريا للرجال والسيدات. فيسبوك: James Agberebi

    مقالات ذات صلة المنشورات

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.