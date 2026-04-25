لوكمان لا يزال غير جاهز للعودة إلى أتلتيكو مدريد - سيميوني

أكد دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن أديمولا لوكمان سيغيب عن مباراة فريقه ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني يوم السبت. Completesports.com التقارير.

تعرض لوكمان لإصابة في العضلة المقربة خلال خسارة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد في نهائي كأس الملك في نهاية الأسبوع الماضي.

غاب اللاعب الدولي النيجيري عن مباراة الثلاثاء التي مُنيت بهزيمة مخيبة للآمال أمام إلتشي.

على الرغم من وجود آمال في أن يتعافى في الوقت المناسب لمواجهة بلباو في ملعب متروبوليتانو، إلا أن سيميوني استبعده من المباراة.

"أديمولا لوكمان ليس جاهزاً لمباراة الغد. لقد كان قراراً صائباً استبداله في نهائي كأس الملك"، هكذا قال سيميوني.

يسعى اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً الآن للعودة للمشاركة في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الأسبوع المقبل.

سجل لوكمان هدفين في ثماني مباريات خاضها مع الفريق الأحمر والأبيض هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



