    لوكمان لا يزال غير جاهز للعودة إلى أتلتيكو مدريد - سيميوني

    ريال بيتيس بالومبي ضد أتلتيكو مدريد - كأس الملك أديمولا لوكمان من أتلتيكو مدريد يحتفل بهدف خلال مباراة كأس الملك - ربع النهائي بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، إسبانيا، في 5 فبراير 2025.

    أكد دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن أديمولا لوكمان سيغيب عن مباراة فريقه ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني يوم السبت. Completesports.com التقارير.

    تعرض لوكمان لإصابة في العضلة المقربة خلال خسارة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد في نهائي كأس الملك في نهاية الأسبوع الماضي.

    غاب اللاعب الدولي النيجيري عن مباراة الثلاثاء التي مُنيت بهزيمة مخيبة للآمال أمام إلتشي.

    على الرغم من وجود آمال في أن يتعافى في الوقت المناسب لمواجهة بلباو في ملعب متروبوليتانو، إلا أن سيميوني استبعده من المباراة.

    "أديمولا لوكمان ليس جاهزاً لمباراة الغد. لقد كان قراراً صائباً استبداله في نهائي كأس الملك"، هكذا قال سيميوني.

    يسعى اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً الآن للعودة للمشاركة في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الأسبوع المقبل.

    سجل لوكمان هدفين في ثماني مباريات خاضها مع الفريق الأحمر والأبيض هذا الموسم.

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

