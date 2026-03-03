لوكمان يستهدف التأهل لنهائي كأس الملك مع أتلتيكو

سيسعى أديمولا لوكمان إلى إلهام أتلتيكو مدريد للوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا عندما يواجهون برشلونة يوم الثلاثاء (اليوم)، بحسب التقارير. Completesports.com.

يدخل أتلتيكو مدريد مباراة الإياب من نصف النهائي بمعنويات عالية بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0.

سجل لوكمان هدفاً وصنع آخر في المباراة.

قدّم اللاعب الدولي النيجيري حتى الآن هدفين وصنع هدفين في مباراتين مع فريق دييغو سيميوني في البطولة.

يسعى أتلتيكو مدريد للوصول إلى نهائي كأس الملك لأول مرة منذ موسم 2012/13.

لم يخسر فريق الروخيبلانكوس سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة تنافسية خارج أرضه.

لم يفز لوكمان إلا بلقب كبير واحد على مستوى الأندية - الدوري الأوروبي خلال فترة وجوده مع أتالانتا.

بقلم أديبوي أموسو



