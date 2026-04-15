لوكمان سعيد بفوز أتلتيكو على برشلونة

أبدى أديمولا لوكمان ردة فعله على فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب التقارير.

خسر فريق دييغو سيميوني بنتيجة 2-1 أمام منافسه في الدوري الإسباني على ملعب متروبوليتانو مساء الثلاثاء.

لكن أتلتيكو فاز بالمباراة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

بدأ برشلونة المباراة بداية مثالية حيث منحهم لامين يامال التقدم بعد أربع دقائق.

اقرأ أيضا:دوري أبطال أوروبا: لوكمان يسجل هدفاً ليقود أتلتيكو مدريد للفوز على برشلونة والتأهل إلى نصف النهائي

ضاعف فيران توريس النتيجة بعد بضع دقائق.

لكن لوكمان قلص الفارق لأصحاب الأرض بعد دقيقة واحدة من مرور نصف ساعة.

اعترف اللاعب الدولي النيجيري بأن برشلونة جعل الأمور صعبة على فريقه في تلك الليلة.

"كان التأخر بهدفين نظيفين أمراً صعباً. لقد كانت مباراة من شوطين مختلفين تماماً، لقد صمدنا وقاتلنا بشراسة. لم نحقق الفوز الليلة، لكننا تأهلنا إلى الدور نصف النهائي"، هكذا صرح الجناح لقناة TNT بعد المباراة.

سيواجه أتلتيكو الفائز من مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة في نصف النهائي.

بقلم أديبوي أموسو



