    إعلان ممول
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    لم يكن هدف لوكمان كافياً، حيث تفوق ريال سوسيداد على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح ليفوز بلقبه الرابع في كأس ملك إسبانيا.

    تغلب ريال سوسيداد على أتلتيكو مدريد 4-3 بركلات الترجيح ليفوز بكأس الملك يوم السبت، بعد التعادل 2-2 بعد الوقت الإضافي، حيث أنقذ حارس مرماه أوناي ماريرو ركلتي جزاء ليساعد فريقه على الفوز بالكأس للمرة الرابعة.

    عاد أتلتيكو مدريد من التأخر مرتين. تقدم ريال سوسيداد بهدف سجله أندر بارينيتشيا بعد 14 ثانية، لكن أديمولا لوكمان عادل النتيجة في الدقيقة 19. أعاد ميكيل أويارزابال التقدم للفريق الباسكي من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

    ثم عادل جوليان ألفاريز النتيجة لأتلتيكو قبل سبع دقائق من نهاية المباراة ليفرض الشوط الإضافي.


    جيمس صانع محتوى رياضي ومحلل رياضي. كما غطى مباريات دولية لمنتخبي نيجيريا للرجال والسيدات. فيسبوك: James Agberebi

