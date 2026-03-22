هدف لوكمان التاريخي لم يكن كافياً، حيث تغلب ريال مدريد بصعوبة على أتلتيكو مدريد ليقلص الفارق مع برشلونة

سجل أديمولا لوكمان هدفاً، وهو ما لم يكن كافياً للأسف، حيث عاد ريال مدريد الذي لعب بعشرة لاعبين من الخلف ليحقق فوزاً بنتيجة 3-2 على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأحد.

أصبح لوكمان الآن أول لاعب نيجيري يسجل في ديربي مدريد، ورفع رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني الممتاز في موسمه الأول إلى هدفين في 12 مباراة.

ويعني هذا الفوز أن ريال مدريد (69 نقطة) قد قلص الفارق مع برشلونة (73 نقطة) إلى أربع نقاط في جدول الدوري، أما أتلتيكو مدريد، فقد بقي في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

بعد أن علم ريال مدريد أن برشلونة قد وسع الفارق في صدارة الترتيب إلى سبع نقاط بفوزه على رايو فاليكانو في وقت سابق من يوم الأحد، بدأ الفريق المباراة بشكل جيد في الديربي.

على الرغم من البداية الإيجابية لريال مدريد، إلا أن أتلتيكو مدريد هو من تقدم في الدقيقة 33 من خلال تسديدة قريبة المدى من لوكمان.

مرر جوني كاردوسو الكرة إلى أديمولا لوكمان على اليسار، حيث قام اللاعب النيجيري الدولي بجذب مدافعين اثنين قبل أن يمرر الكرة إلى ماتيو روجيري على الجناح.

لكن سرعان ما عادت الكرة إلى لوكمان، حيث قام اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بتسجيل هدف من مسافة قريبة بعد تمريرة بالكعب من جوليانو سيميوني.

لكن ريال مدريد ظهر بقوة أكبر في الشوط الثاني واحتاج فقط إلى 10 دقائق لقلب المباراة من خلال ركلة جزاء نفذها فينيسيوس جونيور في الدقيقة 52 وهدف فيدي فالفيردي في الدقيقة 55.

تعادل فريق دييغو سيميوني في الدقيقة 66 بتسديدة مذهلة من ناهويل مولينا قبل أن يعيد فينيسيوس جونيور التقدم لريال مدريد من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

بعد خمس دقائق فقط من تسجيل ريال مدريد هدفه الثالث، تقلص عدد لاعبيه إلى عشرة بعد أن تلقى فالفيردي بطاقة حمراء مباشرة عقب مراجعة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).



