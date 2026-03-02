جماهير ريال مدريد تتنازل عن لقب الدوري الإسباني لبرشلونة بعد هزيمة خيتافي

أعلن مشجعو ريال مدريد، أحد عمالقة الدوري الإسباني، يوم الاثنين، استسلامهم الجماعي لأمل فريقهم في الفوز بلقب الدوري الإسباني الممتاز.

يأتي هذا بعد هزيمة أخرى مؤلمة لريال مدريد.

احتفل فريق ألفارو أربيلوا بعودته إلى المنافسة قبل فترة وجيزة، حيث استقبل منافسه في العاصمة خيتافي على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة ضمن منافسات الدوري.

بعد كل ما قيل وفُعل في أمسية محبطة للغاية لجميع المنتسبين إلى ريال مدريد، وجد أصحاب الأرض أنفسهم محكوم عليهم بالخسارة بنتيجة 1-0.

وكانت هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لللوس ميرينجيس في الدوري الإسباني.

وهذا يعني أنهم يتأخرون عن غريمهم اللدود برشلونة بأربع نقاط في صدارة الترتيب.

وكما أشير إليه أعلاه، فقد أثبتت هذه الفجوة أنها كافية لرؤية حشود من مشجعي ريال مدريد يستسلمون عندما يتعلق الأمر بفرص فريقهم في إزاحة البلوغرانا عن عرشهم.

بحسب موقع getfootballnewsspain.com، في أعقاب هزيمة الليلة، صرح الكثيرون بشكل صريح بأنه يمكن الآن اعتبار سباق لقب الدوري الإسباني "منتهياً".



