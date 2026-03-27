مادويكي يطمح للانضمام إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم

نوني مادويكي، جناح فريق أرسنال، مستعد للقتال من أجل الحصول على مكان في تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس العالم.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً هو بالفعل جزء من تشكيلة إنجلترا المكونة من 35 لاعباً قبل انطلاق كأس العالم.

يأمل مادويكي في الحصول على فرصة لإثارة إعجاب المدرب توماس توخيل في المباريات الودية القادمة ضد اليابان وأوروغواي.

"اسمع، تركيزي الآن منصبّ على إنجلترا بكل تأكيد. بالطبع الأمر صعب، مثل هذه المباريات (خسارة نهائي كأس كاراباو)، لكن عليك أن تتقبل الأمر بروح رياضية، لا يمكنك أن تستسلم للحزن، عليك أن تستمر"، هكذا صرّح.

"لدينا مباريات مهمة قادمة مع منتخب إنجلترا، وأنا أركز عليها بشكل كامل لمحاولة بذل قصارى جهدي، وعندما نعود إلى النادي ستكون هذه هي الدفعة الأخيرة لمحاولة إنهاء الموسم في المكان الذي نريده."

"من ناحية عقليتي، عندما تلعب على أعلى مستوى مع منتخب إنجلترا ومع النادي، فأنت بحاجة إلى أن تمتلك تلك العقلية المتمثلة في محاولة بذل قصارى جهدك والمنافسة ومساعدة فريقك على الفوز."

"فيما يتعلق بأماكن كأس العالم، لا أفكر في ذلك كثيراً. أحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي كلما كنت على أرض الملعب، وسيسير كل شيء كما هو مقدر له."

"بالطبع، كلاعب، تخطر هذه الأمور ببالك. سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنها لن تخطر. إنها منصة رائعة وشرف عظيم أن تلعب لبلدك في كأس العالم، لذا، نعم، بالتأكيد خطرت ببالك."



