مادويكي وأوديغارد يغيبان عن مباراة مانشستر سيتي – مهاجم واتفورد السابق

انتقد تروي ديني، مهاجم واتفورد السابق، ثلاثي أرسنال المكون من نوني مادويكي ومارتن زوبيميندي ومارتن أوديجارد لعدم تقديمهم الأداء المطلوب أمام مانشستر سيتي في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.



تذكر أن مانشستر سيتي هزم أرسنال 2-1 في ملعب الاتحاد ليقلص الفارق في صدارة الترتيب إلى ثلاث نقاط.



يتجه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز نحو نهاية مثيرة، مع احتمال أن ينهي كل من أرسنال ومانشستر سيتي الموسم بنفس عدد النقاط.

لكن ديني، في رد فعل على هذا التطور، في محادثة مع سكاي سبورتسأعرب عن استيائه من أداء مادويكي وأوديغارد وزوبيميندي في ملعب الاتحاد.



"نتحدث عن مدى روعة مانشستر سيتي، ولكن يجب أن نقول إن نوني مادويكي لم يحضر، ومارتن زوبيميندي لم يحضر، ومارتن أوديجارد لم يحضر، وكريستيان موسكيرا لم يحضر، وبييرو هينكابي لم يحضر."



"ويمكن القول، إنه صديقي، ديكلان رايس، لم يحضر. عندما يغيب هذا العدد الكبير من لاعبي أرسنال ويقدمون أداءً متواضعاً، فلا بد من التساؤل عن ذلك، ولا بد من التساؤل عن مكان وجودهم."



وعن مباريات أرسنال القادمة، أضاف: "فولهام، وست هام، بيرنلي، وكريستال بالاس: عادةً ما يُقال إنّ المهمة محسومة، وأنّ الفوز مضمون. لكن وست هام في حالة جيدة، وهم يقاتلون من أجل البقاء. أما فولهام وماركو سيلفا، فقد مرّوا بموسم غريب لم يحققوا فيه أي شيء يُذكر."





