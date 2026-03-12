مادويكي سعيد بتعادل أرسنال مع باير ليفركوزن

أصر نوني مادويكي على أن أرسنال يمكن أن يكون سعيداً بنتيجة مباراته في دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن.

تعادل فريق أرسنال مع باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 يوم الأربعاء.

سجل كاي هافرتز هدف التعادل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء حصل عليها مادويكي، ليعادل هدف روبرت أندريتش الافتتاحي لأصحاب الأرض.

"الأمر ليس مذهلاً، وليس سيئاً أيضاً. أعتقد أن كل شيء ممكن في لندن، على ملعبنا حيث نحن فريق رائع للغاية. أعتقد أن الأمور على ما يرام، والجميع بخير"، هكذا قال مادويكي بعد المباراة.

"أنا متشوق للغاية، أعلم أن أجواء ملعب الإمارات ستكون رائعة. سنحتاج إلى دعم جماهيرنا، ونحن واثقون من أننا سنحقق الفوز."

دخل مادويكي إلى أرض الملعب بعد مرور ساعة من اللعب، وأضاف: "سواء بدأت المباراة أساسياً أو كنت على مقاعد البدلاء، أشعر أن مهاراتي فريدة من نوعها، لذا أحاول فقط أن ألعب بأسلوبي الخاص، وأحمد الله على اللعب لهذا الفريق، أرسنال".

"استلمت الكرة، وغريزتي دفعتني للتحرك، ففعلت. من الطبيعي أن يظن المرء عند مشاهدة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) أنه أمرٌ كارثي. لكنني كنت أعلم أنها ركلة جزاء."

"كاي لاعب من الطراز الرفيع. الجميع يعرف صفاته، والجميع يعرف مدى قوة الفريق وعمقه، لذلك سواء بدأت المباراة أو أنهيتها، هناك دائمًا مجال لك لإحداث تأثير."



