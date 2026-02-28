مادوجو: مباريات الكاميرون الودية تُعدّ تحضيراً مثالياً لكأس العالم للوافنوس 2026

وصف المدرب الرئيسي لفريق سوبر فالكونز، جوستين مادوجو، فريق إندوميتابل ليونيسز الكاميروني بأنه اختبار قوي لفريقه في إطار استعداداتهم لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026.

سيواجه أبطال أفريقيا منتخب اللبؤات غير المروضة في المباراة الودية الأولى على ملعب ياوندي العسكري يوم السبت (اليوم).

سيتواجه الفريقان مجدداً في نفس الملعب يوم الثلاثاء المقبل.

الهدف الرئيسي لـ مادوجو

"الهدف الرئيسي هو محاولة ضمان تحسين تماسك الفريق، ومحاولة قدر الإمكان البحث عن لاعبين جدد يمكنهم منحنا خيارات جديدة قبل بطولة كأس العالم للرجبي"، صرح مادوجو لوسائل الإعلام الخاصة بفريق سوبر فالكونز.

مهمة ضد الكاميرون

فاز منتخب "سوبر فالكونز" على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 في آخر مباراة جمعت الفريقين في ملعب "موشود أبيولا" الرياضي في أبيوكوتا.

لكن مادوجو قال إن الفوز في المباراتين ليس الهدف النهائي هذه المرة.

وأضاف مادوجو: "بطبيعة الحال، في كل مرة نخرج فيها للعب أي مباراة، سواء كانت ودية أو تنافسية، يكون التوقع دائمًا هو أننا يجب أن نفوز".

"الأمر لا يختلف عن عقلية الفريق. ومع ذلك، فإن الفوز ليس هو الغاية القصوى بالنسبة لنا، لأن الهدف الرئيسي هو تقييم اللاعبين، وخاصة اللاعبين الجدد، حتى نتمكن من معرفة ما يمكنهم تقديمه للفريق."

بقلم أديبوي أموسو



