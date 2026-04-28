ماغواير: كاريك يستحق وظيفة دائمة في مانشستر يونايتد

يعتقد هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، أنه ينبغي النظر في تعيين مايكل كاريك في منصب المدير الفني الدائم.



بعد تحسن ملحوظ في الأداء تحت قيادته، أشار ماغواير إلى تحسن الأداء والقوة التكتيكية وتحسن الأجواء، مما يجعله مرشحاً قوياً للنظر فيه إلى جانب المرشحين الآخرين.



قال ماغواير: "أعتقد أن النتائج تساعد بشكل واضح في تعزيز الشعور (بالثقة تجاه مايكل كاريك) بشكل كبير". سكاي سبورتس.

"لقد خضنا مباراتين صعبتين عندما تولى مايكل المسؤولية لأول مرة، وأعتقد أن الجميع كانوا ينظرون إليهما وهم يفكرون "يا إلهي"، مع أرسنال ومانشستر سيتي، وتمكنا من الحصول على النقاط الست."



الجميع آمنوا بالخطة، وقد تكاتفنا. لدينا الثقة. نعلم أننا قادرون على تسجيل الأهداف من أي مكان. أعتقد أنه لا يزال بإمكاننا التحسن كثيرًا في هذه التشكيلة أيضًا. أعتقد أنه بإمكاننا العمل كخط دفاعي، والتحرك بسرعة أكبر عبر الملعب، كما كان ينبغي علينا أن نفعل.



"النتائج تتحدث عن نفسها، فمنذ تولي المدرب الجديد وتغيير التشكيلة، بدأنا نحقق نتائج جيدة. أعتقد أن المباريات السابقة، عندما كان روبن هنا، كانت متكافئة، لكننا كنا ننتهي دائمًا بالهزيمة."



"يبدو الآن أن الوضع معكوس، حيث أصبحنا أفضل بكثير في كلا المنطقتين. ندافع عن منطقتنا بشكل أفضل بكثير، ونتمكن من أن نكون حاسمين في المنطقة الأخرى."

