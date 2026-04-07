ماغواير يوقع على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

وقع هاري ماغواير عقداً جديداً يمدد إقامته مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لسنة إضافية.

شارك قلب الدفاع في 266 مباراة وفاز بكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإماراتي منذ انضمامه إلى النادي في عام 2019.

"إن تمثيل مانشستر يونايتد هو أسمى شرف. إنها مسؤولية تجعلني أنا وعائلتي فخورين كل يوم"، هكذا صرّح ماغواير. الموقع الرسمي للنادي.

"يسعدني أن أمدد رحلتي في هذا النادي الرائع إلى ثمانية مواسم على الأقل، وأن أستمر في اللعب أمام جماهيرنا المميزة لخلق المزيد من اللحظات الرائعة معًا."

"يمكنك أن تشعر بطموح وإمكانيات هذا الفريق المثير. إن تصميم النادي بأكمله على المنافسة على الألقاب الكبرى واضح للجميع، وأنا واثق من أن أفضل لحظاتنا معًا لم تأتِ بعد."

قال جيسون ويلكوكس، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "يمثل هاري العقلية والمرونة اللازمتين للأداء مع مانشستر يونايتد. إنه محترف من الطراز الأول، ويجلب خبرة وقيادة لا تقدر بثمن إلى فريقنا الشاب والطموح."

"هاري، مثله مثل أي شخص آخر في النادي، مصمم تماماً على مساعدة مانشستر يونايتد على تحقيق نجاح منتظم ومستدام."



