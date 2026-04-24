مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع نجم خط وسط تشيلسي

تشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع قائد تشيلسي، إنزو فرنانديز، رغم موسمه المتقلب. فقد عانى لاعب الوسط الأرجنتيني من موسم صعب في ستامفورد بريدج.

قدّم فرنانديز، البالغ من العمر 25 عاماً، أداءً مميزاً هذا العام أمام المرمى، حيث سجّل 12 هدفاً في جميع المسابقات. لكنه تعرّض مؤخراً للإيقاف الداخلي بسبب تصريحاته حول احتمال انتقاله إلى ريال مدريد.

وبينما أنهى فترة إيقافه الآن، ارتبط اسم نجم بنفيكا السابق بأحد منافسي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بحسب صحيفة "ذا أثليتيك" (عبر صحيفة "ميرور")، يفكر مانشستر سيتي في إجراء صفقة لتعزيز خيارات خط الوسط بعد رحيل برناردو سيلفا.

ويُقال إن اهتمام مانشستر سيتي لا يزال في مراحله الأولى، كما يحظى إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست بإعجاب في ملعب الاتحاد.

انضم فرنانديز إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 106 ملايين جنيه إسترليني قادماً من بنفيكا، وقد شارك في 163 مباراة مع النادي الواقع غرب لندن.

إلا أنه تعرض لانتقادات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انتقد تيم شيروود أداءه ضد برايتون بشدة. وقال: "أراد أن يقدم عرضاً، وهذا ليس الشخص الذي أود رؤيته يرتدي شارة القيادة".

"يريد مغادرة النادي. لقد أظهر شجاعته، ووقف هناك، واتخذ موقفاً، يا صديقي، اتخذ موقفاً عندما تكون المباراة جارية، افعل شيئاً حيال ذلك، قد لاعبيك، أنت فرد يلعب لنفسه."

"ربما هو هناك يتحدث مع الجهاز التدريبي محاولاً إلقاء اللوم على كل من حوله. هذا ليس ما يفعله القادة، فهم يحفزون زملاءهم في الفريق، ويتأكدون من تنظيمهم، وعليه أن يعرف عندما يكون على أرض الملعب ما يريده ليام روزينيور، وعليه أن يحاول تنفيذه على أرض الملعب من أجل مدربه."



