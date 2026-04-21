لاعب مانشستر سيتي الأساسي يغيب عن مباراة بيرنلي

خفف بيب غوارديولا من مخاوف مانشستر سيتي من احتمال غياب رودري عن بقية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن من المقرر أن يغيب لاعب خط الوسط الإسباني عن رحلة الفريق يوم الأربعاء إلى بيرنلي.

كان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 عنصراً أساسياً في فوز السيتي الحاسم 2-1 على منافسه على اللقب أرسنال يوم الأحد قبل أن يضطر للخروج في وقت متأخر من المباراة بسبب مشكلة في الفخذ.

من غير المرجح أن يشارك رودري، البالغ من العمر 29 عامًا، في المباراة التي يسعى فيها السيتي إلى تصدر جدول الترتيب لأول مرة هذا العام على ملعب تيرف مور.

لكن أمام السيتي 12 يومًا قبل مباراته القادمة في الدوري ضد إيفرتون، حيث سيواجه ساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

قال غوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة يوم الثلاثاء: "أعتقد أنه لن يكون جاهزاً لمباراة الغد. سنرى ما سيحدث في المباريات القادمة، سواء في نصف النهائي ضد ساوثهامبتون أو ضد إيفرتون".

لعب عودة رودري إلى مستواه المعهود بعد 18 شهرًا من الإصابات دورًا رئيسيًا في عودة السيتي بقوة إلى سباق اللقب، حيث شكل شراكة قوية في خط الوسط إلى جانب برناردو سيلفا.

وأضاف غوارديولا: "كلاهما يتمتع بالخبرة، ولديهما شخصية مميزة للغاية".

"لم يعودوا شباباً، بل أصبحوا لاعبين ذوي خبرة، لكنهم لعبوا الكثير من هذا النوع من المباريات ويعرفون كيف يجب أن تُلعب. لقد كانوا استثنائيين."

حتى لو فاز السيتي وأدى إلى هبوط بيرنلي، فسيظلون متساوين في النقاط مع أرسنال مع تبقي خمس مباريات فقط.

الزخم لصالح رجال غوارديولا، لكنه يحذر من مواجهة فريق أصعب في الفترة المقبلة، والتي تتضمن زيارات إلى إيفرتون وبورنموث، وكلاهما يتنافس على التأهل إلى أوروبا في الموسم المقبل.

وقال غوارديولا، الذي يهدف إلى الفوز بلقب الدوري السابع في تسعة مواسم: "يعلم كلا الفريقين أنه لا يمكننا الخسارة أو فقدان النقاط".

"سيكون من الصعب التعافي، وجدول مبارياتنا مزدحم للغاية. المنافسون أقوياء حقاً."



