مانشستر سيتي يمتلك الآن زخماً في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز - سكولز

أدلى لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق بول سكولز بتقييم صارخ لسباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، معلناً أن "أرسنال قد انتهى" ومؤكداً أن "كل الزخم" يكمن في مانشستر سيتي.

تقلص فارق النقاط بين أرسنال والمتصدر إلى ست نقاط في نهاية الأسبوع بعد تعرضهم لهزيمة مفاجئة 2-1 على أرضهم أمام بورنموث، بينما حقق مانشستر سيتي فوزاً ساحقاً 3-0 على تشيلسي.

بإمكان مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل من أرسنال، تقليص الفارق أكثر عندما يلتقي الفريقان المتصدران في مواجهة مثيرة على ملعب الاتحاد بعد ظهر يوم الأحد.

ويتوقع سكولز، الذي فاز بـ 11 لقبًا في الدوري الممتاز خلال مسيرة مهنية لامعة مع مانشستر يونايتد، أن يعود كأس الدوري إلى السيتي للمرة الخامسة في المواسم الستة الماضية.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet مانشستر سيتي 1.931 1xbet X تعادل 3.8 1xbet أرسنال فك 4.265 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء مانشستر سيتي أقل من 2.5 هدف سجل مانشستر سيتي أقل من 2.5 هدف في 7 من آخر 10 مباريات على أرضه. مانشستر سيتي يتقدم في الشوط الأول تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول في 9 من آخر 10 مباريات خاضها على أرضه. أرسنال أكثر من 0.5 هدف سجل فريق أرسنال أكثر من 0.5 هدف ضد مانشستر سيتي في 3 من آخر 5 مباريات جمعتهما.

قال سكولز في بودكاست "الجيد والسيئ وكرة القدم" (عبر صحيفة الإندبندنت): "أعتقد أن آرسنال قد انتهى وأن الزخم كله مع مانشستر سيتي".

"في مرحلة ما، عليك أن تتغلب على منافسيك لتفوز بالدوري. لم أرهم يفعلون ذلك، فهم لا يفوزون بالمباريات الكبيرة. لا أرى أي شيء آخر غير فوز السيتي يوم الأحد، ببساطة لا أستطيع."



