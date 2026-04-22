مانشستر سيتي يتفوق على بيرنلي ليتصدر جدول ترتيب الدوري

أفادت قناة RTE أن هدف إيرلينج هالاند المبكر قاد مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 1-0 على بيرنلي، مما أدى إلى هبوط بيرنلي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (Sky Bet Championship).

سجل هالاند هدفاً بعد خمس دقائق فقط في ملعب تيرف مور الهادئ، حيث أنهى السيتي هيمنة أرسنال التي استمرت 200 يوم على الصدارة، ولكن فقط بفارق الأهداف المسجلة - أي آمال كانت لدى السيتي في تحسين فارق الأهداف قد تبددت في ليلة اصطدم فيها كل من ريان شرقي وهالاند بالقائم.

أنهى فريق سيتي المباراة بـ 28 محاولة على المرمى، لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف ثانٍ عندما كان يأمل في تسجيل عدة أهداف.

بإمكان أرسنال العودة إلى قمة الترتيب عندما يستضيف نيوكاسل يوم السبت، بينما يخوض مانشستر سيتي مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون، لكن الأفضلية، على الأقل في الوقت الحالي، لمانشستر سيتي، الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر 21 مباراة في الدوري.

سنحت فرص لفريق بيرنلي بعد فشل السيتي في حسم المباراة، لكنه لم يتمكن من إزعاج جيانلويجي دوناروما، حيث تم تأكيد هبوطه الثالث في آخر ثلاثة مواسم له في دوري الدرجة الأولى، ووصلت سلسلة مبارياته على أرضه دون فوز إلى 13 مباراة.



