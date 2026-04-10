نجم مانشستر سيتي مُعرّض لخطر الإيقاف من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مباراة أرسنال

أفادت صحيفة "سيتي إكسترا" أن مانشستر سيتي يواجه خطرًا كبيرًا بفقدان قائده برناردو سيلفا في المباراة الحاسمة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان اللاعب الدولي البرتغالي بمثابة القلب النابض لفريق بيب غوارديولا هذا الموسم، حيث تولى شارة القيادة وقاد النادي إلى الفوز بكأس كاراباو والوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة على التوالي، وهو رقم قياسي.

ومع ذلك، فإن أسلوبه القتالي في وسط الملعب قد تسبب في تراكم عدد كبير من الإنذارات في 30 مباراة فقط في الدرجة الأولى، مما يجعله على حافة فترة إجبارية على الغياب عن الملاعب في الأسابيع المقبلة.

بينما يستعد مانشستر سيتي لرحلة حاسمة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي بقيادة ليام روزينيور، لا مجال للخطأ على الإطلاق. يتأخر البلوز عن أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا بتسع نقاط - مع العلم أن لديهم مباراة مؤجلة - واحتمالية مواجهة متصدر الدوري بدون خط وسطهم الأكثر خبرة هو سيناريو يسعى غوارديولا جاهداً لتجنبه.

في الفترة التي تسبق مباراة مانشستر سيتي المرتقبة بشدة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال، سيضع بيب غوارديولا نصب عينيه مدى جاهزية نجم خط وسطه، برناردو سيلفا.

يفصل قائد نادي ملعب الاتحاد إنذار واحد فقط عن الإيقاف لمباراتين، مما يعني أنه في حال حصول اللاعب الدولي البرتغالي على بطاقة ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج، فسوف يغيب عن مباراة أرسنال في ملعب الاتحاد ومباراة بيرنلي في ملعب تيرف مور.

يُضفي توقيت الموعد النهائي للعقوبات التأديبية بُعدًا تكتيكيًا إضافيًا على مباراة الأحد في لندن. فبعد أن خاض السيتي 30 مباراة، يتعين على برناردو سيلفا خوض مباراتي تشيلسي وأرسنال دون أي إنذار لتجاوز عتبة الـ32 مباراة التي تسمح له بالخروج دون عقوبة.

إذا فشل في القيام بذلك في نهاية هذا الأسبوع، فسيكون غير متاح لمباراة مانشستر سيتي التي يمكن القول إنها الأهم في حملة الدوري، مما سيترك فراغًا كبيرًا في خط الوسط ويجبر الفريق على إعادة التفكير بشكل عاجل قبل المواجهة مع فريق أرسنال.

يتعين على بيب غوارديولا الآن أن يقرر ما إذا كان سيبدأ بقائده ويخاطر بالإيقاف، أو ربما يجلس اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على مقاعد البدلاء لضمان جاهزيته للمدفعجية، ولكن في الوقت نفسه يعرض فرص فريقه في الفوز على ملعب ستامفورد بريدج للخطر.

مع ظهور أرسنال بمستوى شبه مثالي في سعيه للفوز باللقب، فإن أي عيب قد يواجهه السيتي قد يكون قاتلاً لآماله في إعادة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر واستعادة اللقب الذي فاز به آخر مرة في عام 2024.



