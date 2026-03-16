نجم مانشستر سيتي مُعرّض للإيقاف في مباراة أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

بحسب صحيفة "ستاندرد"، لا يزال برناردو سيلفا يواجه وضعاً تأديبياً صعباً مع اقتراب المواجهة الحاسمة بين مانشستر سيتي وأرسنال، بعد حصوله على بطاقته الصفراء التاسعة هذا الموسم.

بدأ قائد السيتي المباراة ولعب 75 دقيقة في مباراة السبت التي انتهت بالتعادل 1-1 مع وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على إنذار في أواخر الشوط الأول بسبب خطأ ارتكبه ضد ماتيوس فرنانديز بعد وقت قصير من تعادل كونستانتينوس مافروبانوس مع هدفه الافتتاحي في ملعب لندن.

كانت تلك المرة الثالثة عشرة التي يحصل فيها سيلفا على بطاقة صفراء في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، حيث جاءت تسع منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاث في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في كأس كاراباو.

بحسب قوانين الدوري الممتاز الحالية، يُعاقب أي لاعب يحصل على 10 بطاقات صفراء في المباريات حتى المباراة رقم 32 لفريقه بالإيقاف التلقائي لمباراتين في الدوري. ولا تُحتسب الإنذارات في مباريات الكؤوس المحلية ضمن هذا العدد.

لعب السيتي 30 مباراة في الدوري حتى الآن هذا الموسم، مما يعني أن أمام سيلفا مباراتين الآن لتجنب الحصول على بطاقة صفراء أخرى.

لن يعود فريق بيب غوارديولا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 12 أبريل، عندما يسافر لمواجهة تشيلسي في ستامفورد بريدج.

وتلي تلك المباراة زيارة منافسهم على اللقب، أرسنال، إلى ملعب الاتحاد في مواجهة حاسمة يوم 19 أبريل.

يواجه السيتي أولاً مهمة شاقة تتمثل في محاولة قلب تأخره بنتيجة 3-0 أمام ريال مدريد في مباراة الإياب على أرضه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة أرسنال في نهائي كأس كاراباو على ملعب ويمبلي يوم الأحد.



