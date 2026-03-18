نجما مانشستر سيتي يغيبان عن المباراة النهائية لكأس كاراباو ضد أرسنال

أفادت صحيفة "ديلي كانون" أن مانشستر سيتي سيفتقد اثنين من مدافعيه في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد ضد أرسنال، حيث لا يزال جوسكو جفارديول مصابًا ويحتاج إلى وقت طويل للعودة، كما أن مارك جوهي غير مؤهل للمشاركة في البطولة مع السيتي.

الخبر السار بالنسبة لمانشستر سيتي هو عودة ريكو لويس إلى مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء بعد غيابه لخمس مباريات بسبب إصابة في الكاحل، على الرغم من أنه قد لا يكون جاهزاً بشكل كافٍ لخوض نهائي الكأس.

ومن الإيجابيات الأخرى لبيب غوارديولا أن خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء كان مخيباً للآمال لدرجة أنه أتاح لهم الفرصة لإراحة بعض اللاعبين قبل نهاية الأسبوع.

بعد أن كان متأخراً بالفعل بنتيجة 3-0 أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب، تلقى السيتي بطاقة حمراء ودخل الشوط الأول محظوظاً لأنه كان متأخراً بنتيجة 4-1 فقط في مجموع المباراتين.

انتهت المباراة فعلياً، وقام غوارديولا بسحب روبن دياز وتيجاني ريندرز في الشوط الأول.

اقرأ أيضا: نجم مانشستر سيتي مُعرّض للإيقاف في مباراة أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

مع عدم وجود أي مؤشر على العودة بحلول الدقيقة 56، قام غوارديولا أيضاً بإخراج مهاجمه الرئيسي إيرلينغ هالاند وماتيوس نونيس، وقام باستبدال رودري في الدقيقة 74.

على الرغم من أن جميع اللاعبين المذكورين أعلاه اضطروا للعب جزءًا على الأقل من مباراة ريال مدريد بعشرة لاعبين، إلا أنهم جميعًا تمت حمايتهم في النهاية قبل نهائي الكأس.

فاز الفريق الضيف بنتيجة 2-1 في تلك الليلة ليقصي السيتي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، بينما تأهل أرسنال إلى ربع النهائي بفوزه على باير ليفركوزن.



