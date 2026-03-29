أبلغ نجوم مانشستر سيتي النادي برحيله هذا الصيف

أبلغ نجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، النادي بأنه سيرحل هذا الصيف.

بحسب موقع CaughtOffside (عبر shoot.co.uk)، أبلغ سيلفا نادي مانشستر سيتي رسمياً بأنه سيغادر ملعب الاتحاد عند انتهاء عقده في نهاية الموسم.

ويزعم التقرير أن اللاعب الدولي البرتغالي قرر إنهاء فترة تسع سنوات قضاها في مانشستر بعد محادثات مع مسؤولي النادي.

انضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى مانشستر سيتي قادمًا من فريق موناكو الفرنسي في عام 2017، ومنذ ذلك الحين حقق نجاحًا كبيرًا في إنجلترا، حيث سجل 76 هدفًا وقدم 77 تمريرة حاسمة في 449 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

فاز سيلفا بـ 18 لقباً خلال فترة وجوده في ملعب الاتحاد، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

يبدو أن وقته في إنجلترا يقترب من نهايته، ويزعم التقرير أن لاعب خط الوسط قد جذب اهتمام أندية في كل من الدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من ذلك، يقال أيضاً أن سيلفا يحظى باهتمام الأندية في أوروبا، ويشير التقرير إلى أن اللاعب قد يختار الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى لفترة أطول، بدلاً من الانتقال إلى الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية.



