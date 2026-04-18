مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية بإصابة لاعبه قبل مواجهة أرسنال

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بسبب الإصابة قبل مباراته الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال في نهاية الأسبوع، حيث لن يكون روبن دياز جاهزاً للعودة، وفقاً لما ذكرته صحيفة مانشستر سيتي إيفنينج نيوز.

تعرض نائب القائد لإصابة في الكاحل الشهر الماضي، ومن غير المرجح أن يعود لبقية الشهر.

شارك ناثان آكي مع عبد القادر خوسانوف ضد أرسنال في ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة، ثم حل مارك جوهي محل آكي في مباراتي ليفربول وتشيلسي.

Pep Guardiola will likely turn to that pair again but has some thinking to do as Man City look to take the initiative in the title race.



مع انضمام دياز إلى جوسكو غفارديول على مقاعد البدلاء والشكوك حول لياقة جون ستونز، قد لا يتبقى لدى البلوز سوى ثلاثة مدافعين مركزيين أساسيين لمباراتين قادمتين في الأيام الأربعة المقبلة، وهو ما قد يؤثر على موسمهم.

إذا تمكن فريق تشيلسي من الفوز على أرسنال في ملعب الاتحاد يوم الأحد، فسيكون لديهم فرصة لتصدر جدول الترتيب لأول مرة منذ أشهر عندما يتوجهون إلى بيرنلي يوم الأربعاء.

في حين أن مباراة السيتي المؤجلة في سباق اللقب هي ضد كريستال بالاس ولن تُلعب حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم، فقد تم تقديم موعد مباراتهم مع بيرنلي بسبب مباراة السيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون في نهاية الأسبوع المقبل.



