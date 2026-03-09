مانشستر سيتي يواجه ليفربول في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ذكرت بي بي سي سبورت أن مانشستر سيتي سيستضيف منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تم تأكيد المواجهة بين المقاتلين من الوزن الثقيل بعد إجراء القرعة يوم الاثنين.

مكافأة فريق بورت فايل، المنتمي لدوري الدرجة الأولى، لفوزه على سندرلاند في كأس الاتحاد الإنجليزي هي مباراة ربع النهائي خارج أرضه أمام تشيلسي.

يتوجه فريق أرسنال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (14 مرة)، إلى ساوثهامبتون، صاحب المركز الثامن في دوري البطولة الإنجليزية.

سيسافر فريق ليدز يونايتد لمواجهة الفائز من مباراة يوم الاثنين بين وست هام يونايتد وبرينتفورد.

يُعدّ بورت فايل الفريق الأقل تصنيفاً المتبقي في البطولة. وستكون هذه أول مباراة رسمية تجمعه بتشيلسي منذ عام 1929.

ستقام المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع من 4 إلى 5 أبريل.

قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بالكامل

ساوثهامبتون ضد أرسنال

تشيلسي ضد بورت فايل

مانشستر سيتي v ليفربول

وست هام يونايتد أو برينتفورد ضد ليدز يونايتد



