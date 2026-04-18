مانشستر سيتي ضد أرسنال: مباراة حاسمة على اللقب في ملعب الاتحاد

من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي فريق أرسنال في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم الأحد 19 أبريل 2026.

يسعى فريق أرسنال للعودة إلى طريق الانتصارات في مواجهة اعتبرها الكثيرون بمثابة حسم لقب الدوري لموسم 2025/26.

أداء الفرق ونتائجها الأخيرة

مدينة مانشستر

يتمتع مانشستر سيتي حالياً بمستوى رائع مع اقتراب نهاية الموسم.

حقق فريق بيب غوارديولا الفوز في جميع مبارياته الثلاث الأخيرة، مسجلاً هدفين على الأقل دون أن تهتز شباكه.

تغلب السيتي على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال بنتيجة 2-0 في نهائي كأس كاراباو قبل فترة التوقف الدولي مباشرة، ثم أعقب ذلك بفوز ساحق بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول قبل تحقيق انتصار شامل بنتيجة 3-0 خارج أرضه على تشيلسي.

سجل كل من نيكو أورايلي ومارك جوهي وجيريمي دوكو أهدافًا ضد البلوز، حيث قلص السيتي الفارق مع المدفعجية - الذين خسروا على أرضهم أمام بورنموث - إلى ست نقاط بعد أن كان لديهم مباراة مؤجلة.

ارسنال

يُعتبر فريق أرسنال حالياً نقيضاً تاماً لمنافسيه القادمين، حيث يواصلون معاناتهم من أجل استعادة مستواهم في المراحل الأخيرة من الموسم.

لم يفز فريق ميكيل أرتيتا إلا في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات، حيث خسر ثلاث مباريات، وهو نفس العدد الإجمالي الذي خسره في جميع المسابقات قبل هذه الفترة.

بعد خسارتهم في ملعب الإمارات أمام بورنموث في نهاية الأسبوع الماضي، وهي الخسارة الأولى لهم طوال الموسم، تعادل فريق أرسنال سلبياً مع سبورتينغ لشبونة في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع، وهو ما كان كافياً لتأهلهم إلى الدور نصف النهائي بفضل فوزهم 1-0 في مباراة الذهاب.

يواجه أرسنال الآن مهمة شاقة للغاية أمام مانشستر سيتي، الذي يقدم أداءً مذهلاً في الوقت الحالي.

إحصائيات المواجهات المباشرة

تقابل مانشستر سيتي وأرسنال في 204 مناسبات، حيث حقق أرسنال 97 فوزاً مقابل 59 فوزاً لمانشستر سيتي، بينما انتهت 48 مباراة بالتعادل.

لم يخسر فريق شمال لندن سوى مرة واحدة في آخر سبع مباريات له مع الفائزين بالثلاثية في موسم 2022/23.

لكن مانشستر سيتي لم يخسر على أرضه أمام آرسنال منذ 11 عامًا، وكان آخر فوز للغانرز على ملعب الاتحاد في موسم 2014/15. حينها، منح سانتي كازورلا وأوليفييه جيرو فريق آرسين فينغر الفوز بنتيجة 2-0.

تحليل اللاعبين الرئيسيين

مدينة مانشستر

نيكو أورايلي

شكّل أورايلي إضافةً مميزةً لمانشستر سيتي هذا الموسم. وقد وظّفه غوارديولا في خطي الوسط والدفاع، حيث سجّل اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً تسعة أهداف وقدّم ست تمريرات حاسمة.

يُعدّ اللاعب الدولي الإنجليزي ظهيراً أيسراً مهيمناً يتمتع بمهارة فنية عالية وقدرة فائقة على حمل الكرة، فضلاً عن حسه التهديفي المميز. وقد سجّل هدفي المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس الرابطة.

إيرلينج هالاند

كان هالاند أبرز لاعبي السيتي هذا الموسم. فقد سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً 33 هدفاً وصنع سبعة أهداف في جميع المسابقات، بما في ذلك ثلاثية في مرمى ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي.

يُعدّ النرويجي هدافاً فريداً من نوعه، يتمتع بسرعة فائقة، وتحركات ممتازة بدون كرة، وقدرة حاسمة على إنهاء الهجمات. سجّل خمسة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في عشر مباريات ضدّ آرسنال.

ارسنال

فيكتور جيوكريس

برز جيوكيريس كلاعب مهم للغاية بالنسبة لأرسنال بعد بداية بطيئة للموسم.

سجل اللاعب الدولي السويدي، الذي غالباً ما يقوم بانطلاقات داخل منطقة الجزاء ويستخدم حضوره البدني لتحدي المدافعين، وسحبهم من مراكزهم لخلق مساحة للمهاجمين على الأطراف، 18 هدفاً في موسمه الأول مع فريق أرسنال.

Eberechi Eze

إيزي لاعب وسط هجومي ديناميكي ومبدع، يجيد اللعب كجناح أيضاً، ويُعرف بأسلوبه الرشيق في المراوغة، وتحكمه الدقيق بالكرة، وقدرته على التحرك في المساحات الضيقة. كما أنه بارع في حمل الكرة، واختراق خطوط الدفاع، واستخدام حركات الجسم لخداع المدافعين.

سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً تسعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

أخبار الفريق

مدينة مانشستر

من المرجح أن يشارك ماتيو كوفاسيتش يوم الأحد بعد أن شارك كبديل في الفوز 3-0 على ناديه السابق تشيلسي في نهاية الأسبوع الماضي.

تم استبعاد روبن دياس من هذه المواجهة بعد فشله في التعافي من إصابته في الكاحل.

ستأتي هذه المباراة مبكراً جداً بالنسبة لجون ستونز، الذي لم يتعافَ تماماً بعد إصابته بمشكلة في ربلة الساق خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

لا يزال جوسكو جفارديول يخضع للعلاج ولن يعود حتى نهاية هذا الشهر.

ارسنال

يعاني فريق أرسنال حاليًا من عدد كبير من الإصابات، حيث أصبح نوني مادويكي آخر لاعب على طاولة العلاج بعد أن اضطر للخروج من المباراة التي انتهت بالتعادل ضد سبورتينغ.

يواجه لاعب تشيلسي السابق الآن سباقاً مع الزمن ليكون جاهزاً لهذه المواجهة.

بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، ريكاردو كالافيوري ويوريين تيمبر كلها شكوك حول المباراة في الاتحاد.

لا يزال ميكيل ميرينو يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من هذا العام.

التشكيلات المحتملة

مان سيتي (4-2-3-1):

دوناروما. نونيس، خوسانوف، جويهي، أورايلي؛ رودري، سيلفا؛ سيمينيو، تشيركي، دوكو؛ هالاند

أرسنال (4-2-3-1):

رايا؛ وايت، صليبا، غابرييل، هينكابي؛ زوبيمندي، رايس؛ مارتينيلي، إيز، تروسارد؛ جيوكيريس

بواسطة حبيب كورانجا



