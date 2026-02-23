مانشستر يونايتد يعزز آماله في التأهل لدور الأربعة الكبار بعد فوزه على إيفرتون

دخل بنجامين سيسكو كبديل ليقود مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 1-0 على إيفرتون.

يُعزز هذا الفوز بداية مايكل كاريك الخالية من الهزائم كمدرب لمانشستر يونايتد.

لم يبدأ سيسكو أساسياً في مباريات كاريك الست حتى الآن، لكنه وصل إلى أعلى مستوياته منذ إقالة روبن أموريم في يناير.

اللاعب السلوفيني، الذي سجل هدفين فقط في أول 22 مباراة له بعد انتقاله مقابل 100 مليون دولار من نادي لايبزيغ، سجل ستة أهداف في آخر سبع مباريات له.

وضع الفوز على فريق إيفرتون يونايتد في المقدمة بثلاث نقاط على تشيلسي وليفربول في الصراع على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يتأهل فقط أصحاب المراكز الخمسة الأولى.

فشل إيفرتون الآن في تحقيق الفوز في سبع مباريات على أرضه حيث يكافح للتكيف مع الحياة في ملعبه الجديد هيل ديكنسون الذي يتسع لـ 52,000 ألف متفرج.

أضاع نادي ميسيسايد فرصة التقدم إلى المركز السابع حيث لا يزال على هامش المنافسة على مكان في أوروبا الموسم المقبل.



