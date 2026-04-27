مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويقترب أكثر من العودة إلى دوري أبطال أوروبا

أفادت قناة RTE أن مانشستر يونايتد بات على بعد خطوة من التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث اقترب قائده برونو فرنانديز من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في فوز فريقه 2-1 على برينتفورد يوم الاثنين.

عزز فريق الشياطين الحمر بقيادة مايكل كاريك قبضته على المركز الثالث بفوز صعب على فريق النحل بقيادة كيث أندروز في ملعب أولد ترافورد، مما منحهم تقدماً بفارق 11 نقطة عن برايتون صاحب المركز السادس مع تبقي أربع مباريات فقط.

كان فيرنانديز عنصراً أساسياً في صعود يونايتد وعودته الوشيكة إلى أوروبا، حيث صنع القائد الهدف التاسع عشر في الموسم عندما سجل بنجامين سيسكو بعد أن واصل كاسيميرو جولته الوداعية التي لا تُنسى بتسجيله هدفاً افتتاحياً برأسية.

بات صانع الألعاب البرتغالي الآن على بعد تمريرة واحدة فقط من الرقم القياسي البالغ 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد والذي يتشاركه كل من كيفن دي بروين وتيري هنري.

ساهمت مساهمة فيرنانديز الأخيرة في تهدئة الأعصاب بعد أن هدد إيغور تياغو، الذي أهدر الفرص بشكل غير معتاد، بتسجيل هدف التعادل في شوط أول ممتع شهد تفوق يونايتد الواضح على الضيوف من حيث الفعالية.

ضغط برينتفورد بقوة حيث اصطدمت تسديدة دانغو واتارا بالقائم قبل أن تشعل تسديدة ماتياس ينسن بعيدة المدى نهاية متوترة، لكن فريق كاريك صمد ليحقق فوزًا يبقيه على المسار الصحيح للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

بذل فريق يونايتد قصارى جهده في ليلة بدأها بنفس الحدة التي افتقدها في الهزيمة على أرضه أمام ليدز قبل أسبوعين.

أظهر كوبي ماينو توازناً مذهلاً ومهارة في استخدام القدمين ووعياً في الدقائق الأولى ليتخلص من المدافعين ويمرر الكرة إلى أماد ديالو، الذي سدد كرة تصدى لها سيب فان دن بيرغ على خط المرمى.

تصدى حارس مرمى برينتفورد، كايمهين كيليهر، ببراعة لرأسية قوية من هاري ماغواير إثر عرضية من فيرنانديز، وسرعان ما لعب ثنائي يونايتد دورًا حيويًا في الهدف الافتتاحي.

نفذ القائد ركلة ركنية عميقة في الدقيقة الحادية عشرة، أعادها المدافع العائد ماغواير برأسه إلى القائم البعيد، حيث أظهر كاسيميرو قوة وجهداً كبيراً ليسجل هدفاً برأسه.

سيغادر اللاعب البرازيلي الدولي الشهير في نهاية عقده هذا الصيف، وقد قبّل شعار الفريق بينما توسّل إليه المشجعون للبقاء عامًا آخر.

لكن المزاج تغير عندما رفع برينتفورد من وتيرة اللعب بعد أن تأخر للمرة الأولى منذ فبراير، حيث تصدى سين لامينز لتسديدة مايكل كايودي بيد قوية قبل أن يشكل تياجو تهديدًا.

أهدر المهاجم البرازيلي فرصته عندما تمكن لامينز وأيدن هيفن من إيقاف هدف التعادل الكارثي، قبل أن يمنعه الأخير ببراعة من تسديد الكرة.

سرعان ما حالت ردود فعل لامينز الرائعة دون أن يضيع لاعب يونايتد المراهق ذلك العمل الجيد بهدف عكسي مؤسف بعد أن أمسك بالكرة العرضية بيده.

لكن فريق النحل افتقر إلى اللمسة الأخيرة واستغل أصحاب الأرض الفرصة، حيث تم إلغاء هدف عماد بداعي التسلل قبل أن تأتي الدقيقة 43 بهدف ثانٍ.

بدأ تدخل قوي من أماد هجمة مرتدة حيث أخذ فرنانديز الكرة إلى ما بعد خط منتصف الملعب، وحافظ على هدوئه قبل أن يمررها إلى سيسكو ليسجل هدفاً بعد أن أظهر رباطة جأش مماثلة.

تصدى كيليهر لتسديدة ماغواير عندما بدأ الشوط الثاني، حيث حاول يونايتد خنق برينتفورد بعد أن تحول إلى خط دفاع ثلاثي في ​​الاستراحة.

بدا أن واتارا هو الأقرب لاختراق دفاع أصحاب الأرض، بما في ذلك استقباله ركلة ركنية برأسه لتصطدم بالقائم قبل أن يتوقف اللعب بسبب ركلة عالية أثناء محاولته متابعة الكرة ببراعة.

سدد كاسيميرو، رجل المباراة، تسديدة أرضية بعيدة المدى مرت بجوار القائم بقليل قبل أن يسجل برينتفورد هدفاً خاصاً به.

رفع المدرب أندروز قبضته في الهواء ابتهاجاً ​​عندما استغل جنسن ضعف الدفاع، وانطلق ليسجل هدفاً صاروخياً قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

أهدر ميكيل دامسجارد فرصة رائعة برأسه مباشرة في متناول لامينز مع اقتراب نهاية المباراة التي انتهت بفوز يونايتد.



