لا يوجد لدى مانشستر يونايتد أي عذر حقيقي لعدم التعاقد مع أوسيمين – أونازي

يقول اللاعب الدولي النيجيري السابق أوجيني أونازي إن مانشستر يونايتد ليس لديه أي عذر لعدم التعاقد مع مهاجم فريق النسور الخضراء فيكتور أوسيمين عندما كانت الفرصة سانحة.



تجدر الإشارة إلى أن الشياطين الحمر كانوا مرتبطين بقوة بالتعاقد مع اللاعب الدولي النيجيري، إلا أن الفريق تراجع عن قراره بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025.



وفي رد فعل على هذا التطور، قال أونازي في محادثة مع كرة القدم الأفريقيةصرح بأن أوسيمين مهاجم من الطراز الرفيع، وأن كل نادٍ سيكون على استعداد للتعاقد معه.



"حسنًا، بالنسبة لي، لا أعتقد أن هذا عذر لعدم التعاقد مع فيكتور"، هذا ما قاله أونازي حصريًا لموقع Footy-Africa.

"إذا كانوا يعرفون أهميته وما يمكن أن يقدمه لمانشستر يونايتد، فلا ينبغي أن يكون ذلك عذراً لأن هناك لاعبين آخرين يشاركون في كأس الأمم الأفريقية في مانشستر يونايتد وأندية أخرى أيضاً، وهم مهمون جداً مثل محمد صلاح في ليفربول."



إنه لاعب مهم في الفريق، وهم يدركون تمامًا ما يمكنه تقديمه لهم. والمشاركون في كأس الأمم الأفريقية لا تستغرق سوى شهر واحد. ولا يمكن لأحد أن يقول إنه لا فرق بين المشاركة في كأس الأمم الأفريقية والعودة، لأن وضعهم، رغم كل ما أنفقوه في النادي، لا يزالون يعانون بشدة منذ بداية الموسم.



"بدأ الفريق مؤخرًا فقط في استعادة توازنه وتحقيق بعض الانتصارات للوصول إلى ما هو عليه الآن. كان فيكتور لاعبًا مهمًا للغاية في الفريق، وربما كان سيؤدي دوره على أكمل وجه قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، ثم يعود لاحقًا. بالنسبة لي، لا أجد أي منطق في تفويتهم لهذه الفرصة. ليس من المبرر أن يقول إن مانشستر يونايتد كان يفكر في ضمه إلى كأس الأمم الأفريقية، وأن هذا هو سبب عدم التعاقد معه. أعتقد أن هذا مجرد عذر واهٍ."



