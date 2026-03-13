نجم مانشستر يونايتد: "باسي وحش"

وصف برايان مبويمو، مهاجم مانشستر يونايتد، كالفين باسي، مدافع منتخب نيجيريا، بأنه وحش.



يُعرف اللاعب النيجيري الدولي على نطاق واسع بأنه مدافع من النخبة يتمتع بقوة بدنية هائلة، وغالبًا ما يوصف بأنه "وحش" ​​أو "آلة" نظرًا لأدائه المتميز مع فولهام ومنتخب النسور الخضراء.



في حديث مع زاك ناني، صرح اللاعب الدولي الكاميروني أن باسي جعل الأمور صعبة عليه في مواجهتهما السابقة.

"كالفن باسي، يا إلهي. أعتقد أنه برز حقًا في المباريات. حتى المباراتين السابقتين ضدهم، كان أداؤه قويًا."



"نعم، كالفن باسي وحش - إنه وحش. إنه قوي للغاية، إنه أمر جنوني، وفوق ذلك فهو سريع أيضًا."



قال مبويمو: "ليس من الجيد اللعب ضده".

