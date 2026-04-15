نجم مانشستر يونايتد سيغيب عن رحلة تشيلسي

أفادت بي بي سي سبورت أن هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، سيغيب عن مباراة فريقه ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وذلك بعد تلقيه عقوبة إيقاف إضافية لمباراة واحدة عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة بورنموث الشهر الماضي.

طُرد مدافع إنجلترا، البالغ من العمر 33 عامًا، واحتُسبت عليه ركلة جزاء في الدقيقة 78 من مباراة التعادل 2-2 على ملعب فيتاليتي بسبب عرقلته لإيفانيلسون داخل منطقة الجزاء.

وقد اتُهم لاحقاً بسوء السلوك من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب شيء قاله للحكم الرابع مات دونوهيو أثناء خروجه من الملعب.

بالإضافة إلى الإيقاف لمباراة واحدة، تم تغريم ماغواير أيضًا بمبلغ 30,000 ألف جنيه إسترليني من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي قال في بيان إنه "تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات مسيئة و/أو مهينة و/أو سلوكًا مسيئًا تجاه الحكم الرابع بعد طرده".

في الأسباب المكتوبة الكاملة، قال دونوهيو: "ماغواير، بينما كان يغادر أرض الملعب، اقترب مني وصاح قائلاً: أنت مزحة. أنتم جميعاً مزحة سخيفة".

نفى ماغواير في مذكرته المكتوبة أنه وجه الكلمات إلى دونوهيو أو أي من مسؤولي المباراة الآخرين الحاضرين.

قال ماغواير: "عندما غادرت الملعب بعد طردي، قلت شيئًا من قبيل 'إنها مزحة سخيفة'".

"أنا متأكد من أنني لم أصف الحكم الرابع أو أي حكم آخر في المباراة بأنه مزحة أو أستخدم أي شكل آخر من أشكال الإهانة."

إلا أن ماغواير أقر في شهادته بأن تصرفه على النحو الذي فعل كان غير لائق، واعتذر عما قاله.

نظرت اللجنة التنظيمية في إيقاف إضافي لمباراتين، لكنها رأت أن "الأخذ في الاعتبار العوامل المخففة" - بما في ذلك قبول ماغواير للتهمة - أن مباراة واحدة كافية.

سيغيب أيضاً عن يونايتد قلب الدفاع ليساندرو مارتينيز في ستامفورد بريدج بعد طرده بسبب سلوكه العنيف لسحبه شعر دومينيك كالفيرت-لوين في مباراة الهزيمة 2-1 أمام ليدز يوم الاثنين، والتي غاب عنها ماغواير بسبب الإيقاف.

قال مايكل كاريك إنها "واحدة من أسوأ" القرارات التي رآها، وأشار مدرب يونايتد إلى أن النادي سيستأنف ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب الأرجنتيني.

ومن المتوقع أيضاً أن يغيب ماتياس دي ليخت عن المباراة ضد تشيلسي بسبب معاناته من مشكلة مزمنة في الظهر.

وهذا يترك كاريك مع أيدن هيفن البالغ من العمر 19 عامًا وليني يورو البالغ من العمر 20 عامًا كمدافعين مركزيين معترف بهما فقط.

يحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، متساوياً في النقاط مع أستون فيلا صاحب المركز الرابع، ويتقدم بثلاث نقاط على ليفربول صاحب المركز الخامس مع تبقي ست مباريات.

إن فوز تشيلسي يوم السبت سيقلص الفارق بينهم وبين يونايتد إلى أربع نقاط، وسيضع آمال الشياطين الحمر في التأهل لدوري أبطال أوروبا موضع شك.



