مدرب مرسيليا يشيد بناندي، ويدعو إلى التحسين

أشاد حبيب باي، مدرب أولمبيك مارسيليا، بتوتشوكو ناندي، كما حث لاعب خط الوسط على الارتقاء بمستواه أكثر.

انضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى فريق "ليه فوسين" في صفقة انتقال دائم من فريق "زولته فاريجيم" البلجيكي في يناير.

لكن ناندي واجه صعوبة في ترك بصمة في نادي الدوري الفرنسي الأول.

لم يشارك اللاعب النيجيري الدولي سوى في ثلاث مباريات في الدوري مع مارسيليا.

اقرأ أيضا:أونيي يتعهد ببذل كل ما في وسعه من أجل فريق فورست في معركة الهبوط

مهام بيي ناندي

قدّم بايي كلمات تشجيع للاعب خط الوسط الدفاعي.

"لا، ناندي يترك انطباعاً جيداً جداً لدي، لكن في هذا المركز تحديداً لدينا أكبر عدد من اللاعبين، لدينا سبعة أو ثمانية لاعبين في خط الوسط. لذا، في هذه الحالة، لا يكون التناوب بينهم متكرراً بالضرورة"، هذا ما نقله موقع ماكسي فوت عن بايي.

أنا راضٍ جداً عن مساهمته، وخاصة دفاعياً وقدرته على الضغط لمسافة أربعة أو خمسة أمتار. بعد التحدث معه، أود أيضاً أن أراه يعمل على ذلك هجومياً.

"يحتاج إلى إضفاء بعض الحيوية على الفريق؛ ففي خط وسط ثنائي، نحتاج إلى لاعبين قادرين على المساهمة في الخط الثاني أيضًا. عليه أن يعمل على تطوير نفسه والتأقلم لتحقيق ذلك، لكننا راضون جدًا عن سلوكه وأدائه الدفاعي."

"إنه أحد اللاعبين في هذا الفريق الذين يتمتعون بأقوى القدرات الدفاعية، وهذا أمر إيجابي للغاية. علينا مواصلة العمل معه على تأقلمه لدمجه تدريجياً في الفريق. ومثل أي لاعب آخر، سيحصل على فرصته في اللعب. أحياناً، يتطلب الأمر بعض الوقت."

بقلم أديبوي أموسو





