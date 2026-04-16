مينديز: لا يحتاج فيرنانديز إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا ليصبح أسطورة مانشستر يونايتد

كشف لاعب خط وسط توتنهام السابق بيدرو مينديز أن برونو فرنانديز ليس بحاجة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا ليصبح أسطورة في مانشستر يونايتد.



تجدر الإشارة إلى أن فيرنانديز لم يحقق نجاحاً يُذكر على صعيد الألقاب مع الشياطين الحمر، والآن، يتحدث إلى الرعديعتقد مينديز أن ألقابه لا أهمية لها، لأنه لا يزال أسطورة النادي بغض النظر عن ذلك.



"عادةً ما يقول الناس إنه لكي تصبح أسطورة على مر العصور، عليك أن تفوز بشيء كبير مع ناديك. لكنني لا أرى الأمر بهذه الطريقة مع برونو فرنانديز."

اقرأ أيضا:جناح نيجيري ينتقل إلى نادي هاماربي السويدي



"أعتقد أن برونو، إذا بقي في يونايتد لسنوات عديدة أخرى، لا أعتقد أنه بحاجة للفوز بلقب ليصبح أسطورة مانشستر يونايتد لأنه في أحلك أيام النادي، كان موجودًا، وقدم أداءً رائعًا، وحمل الفريق على كتفيه."



"لطالما كان حاضراً ولم يتهرب أبداً من أي مواجهة. أعتقد أنه من بين أساطير مانشستر يونايتد. إنه لاعب رائع بالنسبة لهم."



"لا أعتقد أنه بحاجة للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا ليصبح أسطورة هناك."

