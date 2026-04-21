كان من الممكن بيع ميسي مقابل 400 مليون يورو - الرئيس السابق لبرشلونة

كشف رئيس نادي برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، أن نادياً لم يسمه كان مستعداً لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 400 مليون يورو في عقد ليونيل ميسي بعد رحيل نيمار في عام 2017.



زعم بارتوميو أن النادي تحرك على الفور لتجديد عقد ميسي، ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 700 مليون يورو لضمان بقائه.



"لكن بمجرد رحيل نيمار في أغسطس 2017 (إلى باريس سان جيرمان)، تلقينا معلومات تفيد بأن نادياً آخر كان يستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي البالغة 400 مليون يورو"، هذا ما قاله بارتوميو AS.

"جلسنا مع ليو ووالده واقترحنا تجديد العقد مع زيادة في قيمة الشرط الجزائي إلى 700 مليون يورو، والذي تم توقيعه في نوفمبر 2017."



"جدد ميسي عقده براتب بدا لي معقولاً للغاية، خاصة بالنظر إلى ما قدمه داخل الملعب وخارجه."



"لقد أمّنا مستقبله لأنه إذا دفعوا 222 مليون يورو مقابل نيمار، فبإمكانهم دفع 400 مليون يورو مقابل ليو، ولم نكن نريد خسارته تحت أي ظرف من الظروف."

