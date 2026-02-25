ميكيل ينتقد تشيلسي بشدة لإقالة ماريسكا

انتقد لاعب خط وسط تشيلسي السابق جون ميكيل أوبي قرار النادي بإقالة إنزو ماريسكا.

غادر ماريسكا تشيلسي في يناير بعد أقل من عامين قضاها في ستامفورد بريدج.

تم استبدال المدرب الإيطالي بالمدرب السابق لفريق ستراسبورغ، ليام روزينيور.

استمتع روزينيور ببداية إيجابية مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النتائج الأخيرة ضد ليدز يونايتد وبيرنلي وضعته تحت المجهر.

قال ميكيل، الذي وصف قرار السماح لماريسكا بمغادرة النادي بأنه "سخيف"، إن تشيلسي تصرف بسرعة كبيرة في إقالة مدرب قام بتحسين أسلوب لعب الفريق.

ميكيل ينتقد تشيلسي بسبب قرار ماريسكا

"كان لدينا إنزو ماريسكا. لقد قلتها من قبل، أعتقد أن طرده كان خطأً فادحاً. أعني، إنه أمر سخيف"، هكذا قال في بودكاست أوبي وان.

"نعم، مدرب قادنا للفوز بكأس العالم للأندية، وقادنا للفوز بدوري الدرجة الخامسة، كان لدينا نوع من الهوية في طريقة لعبنا. لقد خطونا خطوة للأمام، ثم تراجعنا خمس خطوات للخلف."

"لقد انضم ليام للفريق، وفاز بمباريات، لكن هناك بالتأكيد شيء مفقود. هناك شيء ليس على ما يرام."



