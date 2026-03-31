ميكيل ينتقد لاعب وسط تشيلسي بسبب حديثه عن الرحيل

وجّه لاعب خط وسط تشيلسي السابق جون ميكيل أوبي انتقادات لاذعة إلى اللاعب الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز.

أعرب فرنانديز مؤخراً عن رغبته في اللعب لريال مدريد، بطل أوروبا عدة مرات.

وبحسب التقارير، فإن لاعب خط وسط بنفيكا السابق هو هدف لريال مدريد هذا الصيف.



يعتبر النادي الإسباني العملاق فرنانديز صفقة ذات أولوية على حساب لاعب خط وسط مانشستر سيتي رودري.

اعترض ميكيل على تصريح فرنانديز بأنه يرى نفسه ينتقل إلى مدريد في المستقبل.

"هذا تشيلسي، وليس محطة عبور إلى فريق آخر. إذا كان قلبك معلقاً بالفعل بمدريد، فلا يجب أن ترتدي القميص الأزرق"، هكذا نقلت صحيفة "آس" عن ميكيل.

"في تشيلسي، كنا نلعب من أجل شعار النادي، وليس من أجل الانتقال في المستقبل..."



